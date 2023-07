Santiago Gimenez remporte un gain dramatique en retard alors que le Mexique bat le Panama 1-0 pour remporter la 9e couronne de la Gold Cup

Santiago Gimenez a marqué les minutes du vainqueur après être entré dans le match dimanche alors que le Mexique battait le Panama 1-0 pour remporter une neuvième couronne record de la Gold Cup de la CONCACAF.

La finale du championnat régional d’Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes a été une affaire physique au rythme effréné entre une équipe mexicaine désireuse de surmonter les récentes déceptions et une équipe panaméenne en quête d’une première couronne de la Gold Cup lors de sa troisième apparition en finale.

Gimenez a commencé sur le banc en faveur d’Henry Martin et, le match étant dans l’impasse, a été engagé à la 85e minute.

Trois minutes plus tard, l’attaquant de Feyenoord, âgé de 22 ans, est devenu un héros instantané.

Après que le centre d’Ivan Anderson dans la surface de réparation mexicaine ait été bloqué, le Mexicain Orbelin Pineda est reparti avec le ballon et l’a passé à Gimenez au milieu de terrain.

Gimenez a couru dans la surface de réparation, s’éloignant d’un défenseur et en battant un autre avant de tirer du pied gauche devant le gardien panaméen Orlando Mosquera.

« C’est indescriptible », a déclaré Gimenez. « C’est impressionnant de voir comment le groupe s’est réuni pour avancer. Je ne le dis pas avec des mots, ça s’est vu avec le titre. »

Son quatrième but en 18 matches internationaux a déclenché des célébrations effrénées parmi la foule largement pro-mexicaine de près de 73 000 personnes au SoFi Stadium, domicile des Rams de Los Angeles de la NFL et l’un des sites prévus pour la Coupe du monde 2026 qui sera organisée par les États-Unis, Canada et Mexique.

Le Mexique a ajouté un neuvième titre de Gold Cup à ceux qu’il a remportés en 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 et 2019.

Les États-Unis possèdent sept titres, mais ont été étonnamment éliminés par le Panama lors d’une séance de tirs au but lors des demi-finales.

« Nous savions que nous jouions pour entrer dans l’histoire du football national et il fallait saisir les opportunités », a déclaré l’entraîneur par intérim du Mexique, Jaime Lozano, qui avait entraîné le Mexique jusqu’au bronze olympique aux Jeux de Tokyo en 2021 et avait été sélectionné pour l’or. Tournoi de coupe après le limogeage de Diego Cocca le mois dernier.

Cocca a été licencié après une campagne décevante de la Ligue des Nations, qui a suivi l’échec du Mexique à sortir de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar.

« Nous l’avons dit dès le premier jour. Jaime comprend très bien ce que signifie représenter le Mexique, il comprend très bien le joueur, il tire le meilleur de chaque joueur et cela se reflète sur le terrain », a déclaré le gardien Guillermo Ochoa, qui a remporté un cinquième titre de la Gold Cup, à propos de Lozano. .

Lozano lui-même a refusé d’être tiré sur s’il pensait qu’il avait gagné le travail permanent avec un monde nord-américain.

« Cette décision ne dépend pas de moi », a-t-il déclaré. « J’ai signé un contrat pour la Gold Cup. Parfois, les Mexicains ne croient pas beaucoup au processus, mais même si nous avions perdu la finale aujourd’hui, je pense que nous devrions évaluer beaucoup d’autres choses, pas seulement le résultat final.

« Si nous faisons confiance au processus, les résultats seront immensément meilleurs. »

Le Mexique pensait avoir pris les devants à la 33e minute lorsqu’une attaque lancée par un long dégagement du gardien Guillermo Ochoa s’est terminée avec Martin sautant sur un centre de Luis Romo et décochant un tir du pied gauche du centre de la surface dans le filet de Mosquera. .

Il a fallu plusieurs minutes avant qu’un examen VAR considère que Martin était hors-jeu.

Dix minutes plus tard, Mosquera a maintenu le score à égalité en réalisant deux arrêts en succession rapide, l’un de Pineda et l’autre de Martin.

– Dernière goutte de sang –

Le Panama a menacé dans le temps additionnel en première mi-temps, mais le tir d’Anibal Godoy est passé juste à côté du poteau gauche.

Le Panama a évité une réduction dommageable à 10 hommes à la 63e minute lorsque Harold Cummings a reçu un deuxième carton jaune pour avoir fait trébucher Pineda uniquement pour que l’arbitre Said Martinez l’annule rapidement.

Après qu’Antuna ait testé Mosquera avec une tête à la 66e minute, le Panama a répondu avec une tête de Jose Fajardo contrôlée par Ochoa.

Le Panaméen Edgar Barcenas s’est rapproché d’un tir lointain à la 87e mais les Canalmen de Thomas Christiansen n’ont pas répondu à la frappe de Gimenez.

« Nous avons donné tout ce que nous avions dans le match d’aujourd’hui, jusqu’à la dernière goutte de sang », a déclaré Christiansen. « L’équipe est morte sur ses pieds.

« Jouer devant 70 000 Mexicains à Los Angeles n’a pas été facile et l’équipe a tout donné à tout moment. »

