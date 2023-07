Santiago Giménez remporte le record mexicain du 9e titre de la Gold Cup avec un but décisif

Doug McIntyre Journaliste de football

INGLEWOOD, Californie. – Le Mexique a déçu lors de la Coupe du monde 2022 et lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF le mois dernier, mais Le Tri a finalement donné à ses fans quelque chose à célébrer dimanche dans un stade SoFi à guichets fermés en battant le Panama pour remporter un neuvième titre record de la Gold Cup.

Après 87 minutes sans but, Santiago Giménez est sorti du banc pour marquer un but digne de la victoire du tournoi sur une brillante course individuelle du milieu de terrain :

Le moment de BRILLANCE de Santiago Giménez scelle la victoire 1-0 du Mexique sur le Panama lors de la finale de la Gold Cup

Voici quelques plats à emporter après le match:

Jeu du jeu : Alors que le Panama a plié mais n’a pas rompu jusqu’à la toute fin, le Mexique aurait pu être bien parti pour le titre bien plus tôt Canaléros le gardien Orlando Mosquera n’a pas effectué un double arrêt à bout portant à la fin de la première mi-temps pour éloigner le Mexique du tableau et faire entrer son équipe dans les vestiaires à l’entracte toujours à égalité :

Tournant: Après une ouverture prudente de plus de 30 minutes, le Mexicain Henry Martín a finalement sorti l’impasse en marquant ce qui semblait être le premier but. Mais après examen, l’arbitre assistant vidéo a déterminé que Martín était hors-jeu sur le jeu :

Cependant, il n’y avait pas de sortie pour le Panama la prochaine fois que le Mexique a trouvé le filet. Alors que le match était toujours sans but et que la prolongation n’était qu’à quelques minutes, l’étoile montante de 22 ans Giménez a finalement donné Le Tri l’avance qu’ils méritaient, envoyant la foule majoritairement vêtue de vert de près de 73 000 personnes dans le délire avec la frappe décisive.

Statistique clé : Le Mexique a accordé 12 tirs au but lors de la finale, plus qu’ils n’en avaient contre n’importe quel adversaire en route vers le match de championnat. Mais seulement deux de ces efforts panaméens étaient sur la cible. Le Tri le gardien Memo Ochoa a sauvé les deux avec facilité.

Les Mexicains n’avaient pas nécessairement leurs bottes de tir non plus, obtenant seulement sept de leurs 23 essais sur le cadre. Pourtant, le swing de cinq coups a été suffisant pour que le Mexique obtienne le seul but dont il avait besoin pour soulever le trophée et remporter sa première couronne régionale depuis 2019.

Quelle est la prochaine étape pour le Mexique : Après avoir remplacé l’entraîneur argentin Diego Cocca, qui a été licencié après la débâcle de la Ligue des Nations qui comprenait un match nul 3-0 par les principaux rivaux américains, Jaime Lozano a tiré le meilleur parti du Mexique tout le tournoi (une défaite sans signification contre le Qatar en finale de la phase de groupes nonobstant).

Il y avait toujours le sentiment que le patron par intérim devait gagner ce concours pour obtenir le poste de manière permanente. Maintenant, il a l’argenterie en main. Il reste à voir si cela suffira pour que Lozano obtienne la désignation temporaire levée de son titre, mais ses joueurs ont clairement répondu à travailler avec lui.

El Tri’s Les supporters soutiennent également fermement Lozano, qui deviendrait le premier Mexicain à diriger l’équipe nationale depuis le limogeage de Miguel Herrera en 2015.

Quelle est la prochaine étape pour le Panama : Le point culminant du Panama a été la participation du pays à sa première Coupe du monde en 2018. Mais malgré l’absence de Qatar 2022, le Canaléros ont clairement fait un grand pas en avant sous la direction du manager de troisième année Thomas Christiansen, et cela s’est vu tout l’été.

Le Panama a perdu de peu contre le Mexique le mois dernier lors du match pour la troisième place de la Ligue des Nations. L’équipe défensive de Christiansen était encore meilleure à la Gold Cup, éliminant le champion en titre américain aux tirs au but en demi-finale et gardant les favoris du titre hors du tableau de bord pendant presque tout le match de dimanche.

En fin de compte, ce n’était pas suffisant pour réussir ce qui aurait été un bouleversement choquant. Mais cela a montré que le Panama sera une force régionale avec laquelle il faudra compter dans les années à venir. Et avec le champ de la Coupe du monde qui s’étendra à 48 équipes en 2026, il est difficile de voir le Canaléros ne pas revenir sur la scène mondiale dans trois courtes années.

Faits saillants du Mexique contre le Panama | Finale de la Gold Cup de la CONCACAF

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports, et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter à @ByDougMcIntyre .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Santiago Gimenez Mexique Coupe d’Or