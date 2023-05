Santé transgenre : Comparer des projets de loi types à des propositions réelles

Selon une analyse de l’Associated Press, bon nombre des propositions de la Chambre d’État de cette année visant à restreindre les soins d’affirmation de genre pour les jeunes, telles qu’elles ont été introduites ou promulguées, sont identiques ou très similaires à certaines lois types, ou à des projets de loi prêts à l’emploi suggérés aux législateurs par des groupes d’intérêt.

L’AP a obtenu les textes de plus de 130 projets de loi dans 40 législatures d’État auprès de Plural, une société de logiciels de politique publique, et les a analysés pour rechercher des similitudes avec des modèles de projets de loi vantés par les groupes conservateurs Do No Harm et le Family Research Council.

Certains projets de loi de la Statehouse partagent des similitudes avec la législation type de Do No Harm et un projet de loi de l’Arkansas de 2021 approuvé comme modèle par le Family Research Council. Les projets de loi types ont des préambules similaires, y compris l’affirmation – réfutée par les principales organisations médicales – selon laquelle les risques des soins affirmant le genre l’emportent sur ses avantages.

Ils comprennent également presque la même liste de circonstances dans lesquelles les soins seraient autorisés et des descriptions similaires de la manière dont les dispositions du projet de loi devraient être appliquées.

L’analyse de l’AP n’était pas exhaustive ; toutes les législations modèles n’ont pas été analysées et recoupées avec les projets de loi réels de l’État. Mais voici quelques similitudes que l’AP a trouvées :

MONTANA

Presque tout le libellé du projet de loi 99 du Sénat du Montana, tel qu’il a été présenté, se trouve dans le projet de loi modèle de Do No Harm. La version adoptée en mars a conservé une grande partie du langage du modèle. Des e-mails accessibles au public à partir de décembre montrent que le sponsor républicain, le sénateur John Fuller, a peaufiné le modèle de Do No Harm avant de l’introduire des semaines plus tard.

ARKANSAS

Le projet de loi 199 du Sénat de l’Arkansas de cette année – qui a été promulgué – et le projet de loi modèle Do No Harm citent tous deux des études européennes avec un cadrage similaire pour affirmer que les avantages des soins affirmant le genre ne sont pas étayés par des preuves.

Le sénateur de l’Arkansas, Gary Stubblefield, républicain et principal parrain du projet de loi 199 du Sénat, a déclaré qu’il n’avait pas parlé de la législation avec Do No Harm.

IOWA

Le préambule du dossier 129 du Sénat de l’Iowa, qui n’a pas avancé, partage plusieurs passages avec le modèle de Do No Harm. Le dossier 538 du Sénat de l’Iowa, qui restreint également les soins affirmant le genre, contient un langage similaire au projet de loi de l’Arkansas de 2021 vanté par le modèle du Family Research Council et a été promulgué en mars.

Le sénateur de l’Iowa Sandy Salmon, un républicain qui a parrainé le dossier du Sénat 129, et un porte-parole du gouverneur républicain Kim Reynolds, qui a été consulté sur le dossier du Sénat 538, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

MISSISSIPPI

Le parrain du Mississippi House Bill 1125 a nié lors d’une conversation avec des journalistes de l’AP cette année avoir utilisé une législation type ou consulté un groupe spécifique, affirmant que ses électeurs avaient soulevé des inquiétudes et que des avocats législatifs avaient aidé à élaborer le langage.

En plus des similitudes avec le modèle de Do No Harm, le projet de loi contient également plusieurs références à des procédures de santé exemptées qui ont été formulées de manière similaire dans le modèle du Family Research Council. Le gouverneur républicain Tate Reeves a signé le projet de loi en février.

Lorsqu’il a été contacté récemment pour commenter les conclusions de l’AP, le sponsor, le représentant de l’État républicain Gene Newman, a déclaré qu’il avait reçu ses informations des membres du personnel législatif, qu’ils avaient extrait le langage des projets de loi d’autres États et qu’il ne savait pas qui d’autre ils aurait pu parler avec.

NEW HAMPSHIRE

Un projet de loi dans le New Hampshire ressemble étroitement au projet de loi de l’Arkansas de 2021 présenté comme modèle par le Family Research Council. Il partage le même préambule, les mêmes définitions et le même processus d’application. Il se tient en commission pour la suite des travaux.

VIRGINIE OCCIDENTALE

Deux projets de loi en Virginie-Occidentale partagent le même préambule, les mêmes définitions et le même processus d’application que le projet de loi de l’Arkansas de 2021 suggéré par le Family Research Council comme modèle.

L’un des projets de loi de Virginie-Occidentale est mort en commission, mais un projet similaire a été promulgué en mars.

Un républicain de Virginie-Occidentale, le sénateur Mark Maynard, s’est opposé à l’ajout d’exemptions pour la santé mentale, déclarant lors d’un débat en salle : « Quinze États ont déjà ce langage exact dans leur code ».

