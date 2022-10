Santé mentale et sclérose en plaques

Une dépression non gérée peut rendre plus difficile le début ou le maintien de votre traitement contre la SEP. Cela augmente également vos chances d’autres problèmes de santé, tels que:

Par exemple, dit Stoll, des lésions sur votre moelle épinière peuvent donner l’impression que votre peau n’est pas vraiment là. Cela peut déclencher des sentiments d’anxiété. “Imaginez que vous vous tenez dans un groupe et que vous parlez lors d’un cocktail et que vous vous tenez le ventre pour vous assurer que vos entrailles ne tombent pas.”

“Cette grande inconnue, c’est quelque chose que les patients atteints de SEP vivent au quotidien”, déclare Stoll. “Et une partie du traitement de la maladie – et de l’anxiété et de la dépression – consiste en quelque sorte à encadrer (les personnes atteintes de SEP) à travers ce monde d’incertitude.”

Heil a commencé à avoir une très mauvaise anxiété «tout d’un coup» quelques années avant son diagnostic. Ses symptômes se sont tellement aggravés qu’elle a dû prendre un congé de maladie de son travail. Elle pensait que c’était le stress. Mais elle se demande si cela n’aurait pas pu être autre chose : l’étreinte MS.

“C’est comme si on vous mettait dans une étreinte géante et serrée, et vous ne pouvez pas reprendre votre souffle. J’avais l’impression d’avoir une crise de panique », dit Heil. “Mais plus que probablement, j’avais une poussée et c’est comme ça que ça se présentait.”

Comme pour la dépression, Stoll dit que l’anxiété peut être en partie causée par le “remaniement et le recâblage de votre cerveau” qui peut se produire avec la SEP. Mais cela peut aussi provenir d’événements de la vie. Votre médecin peut vous aider à comprendre la différence et à trouver un traitement pour vous aider à gérer ce qui vous inquiète le plus.