Santé mentale et crise des opioïdes poussant la sécurité communautaire de Penticton au bord du gouffre : rapport

Un nouveau rapport indique que l’approche de Penticton en matière de sécurité communautaire a besoin d’une refonte, au milieu d’un manque de soutien du gouvernement de la Colombie-Britannique, d’une augmentation de l’itinérance et de la crise actuelle des opioïdes.

La GRC de Penticton ne peut pas servir la communauté de manière proactive, les équipes de pompiers locales ont été retirées de leur fonction principale et les appels au règlement ont augmenté de 243% depuis 2017, le conseil nouvellement élu de la ville entendra le mardi 20 décembre, lorsqu’il sera présenté avec le résultats dans une étude indépendante de 200 pages.

Alors que six agents des règlements et quatre nouveaux membres de la GRC ont été embauchés depuis l’an dernier, le rapport demande l’ajout de 32 postes de sécurité communautaire à hauteur de plus de 5 millions de dollars.

“Notre situation actuelle n’est pas viable”, a déclaré le directeur général des services communautaires de la ville, Anthony Haddad, aux journalistes lors d’une conférence de presse vendredi matin. « Par exemple, si nous continuons à ajouter des agents de la GRC mais qu’il n’y a pas d’investissement pour la santé mentale, nous serons simplement au même endroit.

Le rapport révèle que plus de 50 % des appels au service d’incendie de Penticton sont d’ordre médical et que les agents de la GRC ont répondu à une augmentation de 56 % des appels de santé mentale.

La plupart des appels médicaux impliquent de répondre à des surdoses.

Un total de 54 recommandations de sécurité communautaire sont faites dans le rapport, dont la plupart ne relèvent pas de la compétence municipale. En conséquence, Haddad dit que la ville ne peut essayer de combler les lacunes de services provinciales manquées depuis si longtemps.

“Le rapport est sans ambiguïté que nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à porter le fardeau”, a-t-il ajouté.

Parmi les solutions proposées dans le rapport figurent la mise en place d’une équipe de crise en santé mentale à Penticton, l’achat de 10 véhicules d’intervention en cas d’incendie et l’embauche d’un directeur de la sécurité publique.

Un nouveau rapport sur la sécurité communautaire à Penticton, résumé par Curt Taylor Griffiths de l’École de criminologie de l’Université Simon Fraser et Eli Sopow de l’Université Canada West de Vancouver, demande l’ajout de 32 postes à l’échelle de la ville. (Photo – Ville de Penticton)

Entre 2017 et 2021 à Penticton, il y a eu une augmentation de 63 % des crimes violents. La moyenne de la Colombie-Britannique pour les municipalités ayant des détachements de la GRC et une population de plus de 15 000 habitants est de 36 %.

Le rapport a également révélé si les résidents de Penticton se sentent en sécurité dans leur communauté. Plus de 800 personnes ont répondu à une enquête municipale plus tôt cette année, 62% des femmes ne se sentant pas en sécurité lorsqu’elles marchent seules dans leur propre quartier et 80% mal à l’aise lorsqu’elles font leurs courses seules la nuit.

Au total, les données indiquent que 79 % de la population de Penticton estime que la criminalité a augmenté ces dernières années. Les résultats font référence à la partie commerciale de la rue Main et au secteur Lakeshore parmi les endroits où les gens se sentent quelque peu « en danger » la nuit.

Pour répondre à l’augmentation de la demande, les dépenses budgétées de la GRC ont augmenté de 43 %, les services des règlements ont augmenté de 350 % et les ressources d’incendie de 43 %.

Alors que Haddad dit qu’il y a des “signes prometteurs” indiquant que l’aide du gouvernement provincial est en route, il ajoute également que le rapport indique clairement que la Colombie-Britannique n’a pas fait assez pour aider les efforts de sécurité de la communauté locale.

« Vous pouvez certainement voir dans ce rapport le manque d’investissement provincial qui a été fait dans les problèmes de sécurité communautaire qui découlent de la santé mentale et des problèmes de santé.

Le personnel de la Ville demandera au conseil ce mardi d’utiliser le rapport dans le cadre de son plan stratégique de gestion de la sécurité communautaire.

Le maire Julius Bloomfield et le groupe nouvellement élu se réuniront à 13 h pour sa troisième réunion ordinaire depuis les élections du 15 octobre.

Budget de Penticton pour la GRC, les services d’incendie et les services municipaux de 2017 à 2022. (Photo – Ville de Penticton)

