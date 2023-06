Santé mentale et contrôle des armes à feu – Shaw Local

L’un des arguments contre une législation raisonnable sur le contrôle des armes à feu est que la maladie mentale est le problème, pas les armes à feu. Il y a une certaine logique à cela. De toute évidence, l’auteur d’une fusillade de masse a une sorte de maladie mentale qui doit être traitée et nous devons l’identifier avant la fusillade.

Alors que les personnes dépendantes de l’artillerie de grande puissance voient le lien entre les fusillades de masse et la maladie mentale comme une rue à sens unique, le reste d’entre nous le voit comme un lieu à double sens. Les personnes atteintes de maladie mentale provoquent des fusillades de masse, et les fusillades de masse causent des maladies mentales – massivement.

Le département américain des anciens combattants rapporte de SSPT : Centre national du SSPT: « Presque tous ceux qui se trouvaient sur les lieux d’un acte de violence de masse auront des réactions de stress immédiatement après. Le soulagement initial d’être en vie peut être suivi de détresse, de peur, de culpabilité ou de colère. Les survivants de la violence de masse ou les membres de leur famille, collègues et amis peuvent avoir du mal à arrêter de penser à ce qui s’est passé, avoir du mal à dormir ou se sentir excités ou nerveux. Pour la plupart des gens, les réactions s’atténueront au cours des premières semaines suivant l’événement. Pour ceux qui ont été blessés, ont subi un traumatisme antérieur, ont perdu quelqu’un qu’ils connaissaient ou étaient présents lorsque la violence s’est produite, les réactions peuvent être plus intenses et plus durables.

Si nous voulons lutter contre la violence de masse, nous devons certainement soutenir la santé mentale. Pour ce faire, nous devons mettre en place des contrôles des armes à feu solides et efficaces.

Marie Renard

McHenry