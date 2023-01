Santé de 5 milliards de personnes menacées par les gras trans : OMS

Selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé, cinq milliards de personnes courent un risque accru de maladie cardiaque et de décès en raison des gras trans.

Publié lundi, le rapport 2022 de l’OMS sur l’élimination mondiale des gras trans indique que les gouvernements doivent faire davantage pour interdire les graisses produites industriellement, qui obstruent les artères et se trouvent couramment dans les huiles de cuisson, les pâtes à tartiner, les aliments emballés et les produits de boulangerie.

Développés par des chimistes au début du XXe siècle, les produits contenant des gras trans industriels, comme la margarine, ont rapidement pris de l’importance en tant qu’alternatives moins chères aux graisses animales comme le beurre. Jusque dans les années 1990, ils étaient également largement perçus comme étant plus sains et étaient fréquemment utilisés dans la production alimentaire à grande échelle. Mais cela a depuis été démystifié.

“Les gras trans n’ont aucun avantage connu et présentent d’énormes risques pour la santé qui entraînent des coûts énormes pour les systèmes de santé”, a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué de presse. “En revanche, l’élimination des gras trans est rentable et présente d’énormes avantages pour la santé. En termes simples, les gras trans sont des produits chimiques toxiques qui tuent et ne devraient pas avoir leur place dans les aliments. Il est temps de s’en débarrasser une fois pour toutes.”

Selon l’OMS, l’apport mondial en gras trans entraîne jusqu’à 500 000 décès prématurés par maladie coronarienne chaque année. La recherche montre que les gras trans artificiels peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol et s’accumuler dans les artères, augmentant ainsi le risque de maladie cardiaque et de crise cardiaque. Les gras trans naturels sont présents dans certaines viandes et certains produits laitiers et ne sont pas considérés comme nocifs.

L’OMS cite le Canada comme l’un des 43 pays seulement qui ont mis en œuvre des politiques de pratiques exemplaires pour éliminer les gras trans produits industriellement, également appelés acides gras trans. Ces 43 pays totalisent 2,8 milliards d’habitants et comprennent également la Thaïlande, l’Inde, le Brésil, les États-Unis et de nombreux pays d’Europe. Selon l’OMS, les meilleures pratiques consistent soit à interdire les huiles partiellement hydrogénées comme ingrédient alimentaire, soit à limiter les gras trans produits industriellement à deux grammes pour 100 grammes de gras dans tous les aliments.

Les huiles partiellement hydrogénées sont la plus grande source de gras trans produits industriellement dans les aliments et ont été interdites au Canada en septembre 2018, la même année que la Lettonie, la Slovénie et les États-Unis. Le Danemark est devenu le premier pays à le faire en 2004, suivi de l’Autriche en 2009, le Chili, l’Islande et l’Afrique du Sud en 2011, et la Hongrie et la Norvège en 2014. Bien que le nombre de pays dotés de telles politiques ait presque sextuplé depuis 2018, avec cinq milliards de personnes dans le monde toujours pas protégées par des interdictions similaires, l’OMS admet qu’un objectif antérieur d’éliminer les gras trans d’ici 2023 est désormais inaccessible.

Alors que ces politiques sont courantes dans les pays riches des Amériques et d’Europe, aucune n’a été adoptée dans les pays à faible revenu. Parmi ceux qui devraient bientôt mettre en œuvre des politiques sur les gras trans figurent l’Ukraine, le Mexique, le Bangladesh et les Philippines. L’OMS affirme qu’au moins neuf pays avec des niveaux estimés élevés de décès par maladie coronarienne liés aux gras trans doivent faire plus pour s’attaquer au problème, comme l’Australie, l’Équateur, l’Égypte, l’Iran, le Pakistan et la Corée du Sud.

Le rapport de l’OMS a été publié en collaboration avec Resolve to Save Lives, une organisation à but non lucratif qui promeut la santé cardiovasculaire.

“Les progrès dans l’élimination des gras trans risquent de stagner, et les gras trans continuent de tuer des gens”, a déclaré le président et chef de la direction de Resolve to Save Lives, le Dr Tom Frieden. “Chaque gouvernement peut arrêter ces décès évitables en adoptant dès maintenant une politique sur les meilleures pratiques. Les jours où les gras trans tuent des gens sont comptés, mais les gouvernements doivent agir pour mettre fin à cette tragédie évitable.”