Santé cardiaque : les métaux lourds pourraient augmenter le risque cardiovasculaire, selon une étude

Exposition aux métaux lourds a été lié à cancer, troubles neurologiques et problèmes de reproduction ou de développement. Une nouvelle étude vient s’ajouter aux recherches émergentes montrant que l’exposition à des métaux tels que le cadmium, l’uranium et le cuivre peut également être associée aux principaux cause de décès dans le monde — les maladies cardiovasculaires.

L’exposition aux métaux — qui peut résulter de sources telles que le tabagisme, l’eau potable, la pollution et certains aliments ou produits de consommation — est associée à une accumulation de calcium dans les artères coronaires, selon l’ étude publiée mercredi dans le Journal de l’American College of Cardiology.

« L’ampleur de ces associations est frappante, car elle est comparable à celle observée pour les facteurs de risque classiques » tels que le tabagisme et le diabète, ont écrit les cardiologues Dr Sadeer Al-Kindi et Khurram Nasir de Houston Methodist et Dr Sanjay Rajagopalan de l’University Hospitals Harrington Heart & Vascular Institute de Cleveland dans un article. commentaire éditorial d’accompagnement sur l’étude. Les trois experts n’ont pas participé à la recherche.

Calcium coronaire l’accumulation provoque l’athéroscléroseune maladie cardiovasculaire chronique et inflammatoire caractérisée par un rétrécissement des parois artérielles et donc une réduction du flux sanguin. L’obstruction partielle ou totale des artères peut entraîner des pathologies telles qu’un accident vasculaire cérébral et une maladie coronarienne, qui peuvent provoquer une arythmie, un arrêt cardiaque ou une insuffisance cardiaque.

« Nos résultats soulignent l’importance de considérer l’exposition aux métaux comme un facteur de risque important pour l’athérosclérose et les maladies cardiovasculaires », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Katlyn E. McGraw, chercheuse postdoctorale en sciences de la santé environnementale à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia, dans un communiqué de presse.

Les contaminants environnementaux sont de plus en plus reconnus comme des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, mais le lien entre les métaux et la calcification des artères coronaires est « largement inconnu », ont déclaré les auteurs de l’étude. Ils ont émis l’hypothèse que des niveaux urinaires plus élevés de métaux non essentiels (cadmium, tungstène et uranium) et de métaux essentiels (cobalt, cuivre et zinc) qui ont déjà été associés aux maladies cardiovasculaires pourraient être liés à la calcification.

La relation entre les métaux lourds et la santé cardiaque

L’équipe a analysé les données de 6 418 adultes âgés de 45 à 84 ans qui avaient participé à l’étude. Étude multiethnique sur l’athéroscléroseEntre juillet 2000 et août 2002, les participants ont fourni des échantillons d’urine et leur taux de calcium artériel a été mesuré à ce moment-là, puis à quatre autres reprises sur une période de 10 ans. Les participants ne souffraient pas déjà de maladie cardiovasculaire clinique et ont été recrutés à Baltimore, Chicago, Los Angeles, New York, St. Paul, Minnesota et Winston Salem, Caroline du Nord.

Une normale score calcique des artères coronaires Le taux de calcium dans les artères coronaires est de zéro, ce qui signifie qu’il n’y a pas de calcification dans les artères, tandis que les scores de 1 à 99 indiquent une preuve légère de maladie coronarienne. Au début de l’étude, le taux médian de calcium dans les artères coronaires était de 6,3.

Comparé aux participants ayant le moins de cadmium urinaire, les niveaux de calcification de ceux ayant le plus de cadmium urinaire étaient 51 % plus élevés au début de l’étude et 75 % plus élevés sur la période de 10 ans, ont constaté les auteurs.

Des taux urinaires élevés de tungstène, d’uranium et de cobalt ont été associés à des niveaux de calcification coronaire supérieurs de 45 %, 39 % et 47 % respectivement au cours de la période de suivi. Chez les personnes présentant les taux urinaires les plus élevés de cuivre et de zinc, les niveaux de calcification ont augmenté respectivement de 33 % et 57 % sur 10 ans.

Tous ces résultats ont été maintenus après que les auteurs aient pris en compte les caractéristiques sociodémographiques, les aspects liés au mode de vie et les facteurs de risque cardiovasculaire tels que le diabète, l’hypercholestérolémie, la tension artérielle et les médicaments contre l’hypertension.

L’étude pourrait aider les cardiologues à continuer de s’attaquer à une « nouvelle frontière » dans l’évaluation et le traitement de la santé cardiaque des patients, a déclaré le cardiologue Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health de Denver, qui n’a pas participé à la recherche.

« Lorsque vous allez voir votre médecin, il va vérifier votre tension artérielle, votre âge, votre poids, votre taux de cholestérol et votre diabète », a déclaré Freeman. « Ce n’est pas comme si votre médecin vous disait : « Oh, je vais mesurer le taux de cuivre, de manganèse ou de cadmium, n’est-ce pas ? » C’est peut-être ce que nous ferons à l’avenir. »

Cependant, bien que l’étude montre une association, elle n’établit pas de causalité, ont écrit Al-Kindi, Nasir et Rajagopalan dans le commentaire éditorial.

« Les mécanismes potentiels par lesquels ces métaux pourraient favoriser la progression de l’athérosclérose restent donc à élucider », ajoutent-ils. Cependant, les auteurs de l’étude pensent que la présence de métaux lourds pourrait entraîner le durcissement des artères en partie via une inflammation accrue.

Le problème de la mesure des niveaux de métaux dans l’urine

L’étude présente quelques autres limites. Les évaluations des concentrations urinaires de métaux n’ont été réalisées qu’au début de l’étude, ce qui ne permet pas de saisir pleinement les schémas d’exposition à long terme, ont écrit Al-Kindi, Nasir et Rajagopalan.

Cependant, le cadmium urinaire est généralement une mesure fiable de l’exposition à long terme avec une faible variabilité dans le temps, ont déclaré les auteurs.

« L’équipe de recherche a reçu une subvention pour mesurer les métaux urinaires chez tous les participants au début de l’étude et chez 10 % des participants à la visite 5 de l’étude multiethnique sur l’athérosclérose », a déclaré McGraw par courrier électronique. Les principaux résultats sont basés sur les mesures d’urine effectuées uniquement au début de l’étude, tandis qu’une analyse secondaire sur ce petit sous-ensemble de participants a révélé des résultats cohérents mais insignifiants.

« Malheureusement, la biosurveillance de l’exposition est coûteuse et nous ne disposons pas actuellement des fonds nécessaires pour mesurer les biomarqueurs d’exposition sur une période de 10 ans », a ajouté McGraw. Pour tester les échantillons d’urine, il a fallu les expédier congelés sur de la glace sèche à la fois vers une biobanque et vers un laboratoire de Columbia, ainsi que des types de préparation et de mesure à des jours différents pour des raisons de précision.

« L’équipe a demandé des fonds de recherche supplémentaires pour pouvoir mesurer les métaux sur une période de 10 ans », a ajouté McGraw, « mais cela prendra quelques années même si la demande de subvention est acceptée. »

Limiter votre exposition aux métaux lourds

L’étude soutient la nécessité d’une action de santé publique à grande échelle, ont déclaré Al-Kindi, Nasir et Rajagopalan.

Cela comprend la réduction des « limites acceptables de métaux dans l’air et l’eau et l’amélioration de l’application des mesures de réduction de la pollution par les métaux, en particulier dans les communautés qui subissent une exposition disproportionnée », ont-ils ajouté. « Les mesures de santé publique qui ont réduit l’exposition aux métaux… ont été associées à une réduction de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires. »

En plus de l’exposition aux métaux présents dans l’air et dans l’eau potable, la pollution généralisée au cadmium, au tungstène, à l’uranium, au cobalt, au cuivre et au zinc provient d’utilisations agricoles et industrielles telles que les engrais, les batteries, la production de pétrole, l’exploitation minière et la production d’énergie nucléaire, selon l’étude.

Connaissant ces sources, dont certaines sont connues pour être des déterminants des maladies cardiovasculaires, « l’une des questions est de savoir si ce sont les métaux (qui peuvent être à l’origine du problème) ou les éléments dans lesquels ils se trouvent ? », a déclaré Freeman. Il pourrait s’agir d’une combinaison des deux, ce qui sera difficile à déterminer, a-t-il ajouté.

Les mesures les plus importantes pour réduire l’exposition aux métaux doivent venir des décideurs politiques, mais il existe certaines méthodes que vous pouvez essayer, a déclaré McGraw, notamment arrêter de fumer ou de vapoter, tester votre eau potable et utiliser des filtres à eau si nécessaire.

Adopter un mode de vie sain avec une alimentation nutritive et équilibrée et de l’exercice pourrait aider à limiter votre exposition ou à atténuer les effets potentiels des métaux, ont déclaré les experts.

Des recherches mitigées ont également été menées sur si la thérapie de chélationqui élimine certains métaux du corps, est bénéfique pour les maladies cardiaques et autres problèmes cardiovasculaires, ont déclaré Freeman et McGraw.

Si votre travail vous expose à des métaux, « un équipement de protection individuelle approprié est essentiel », a déclaré Freeman. Cet équipement peut inclure des masques et des vêtements et lunettes de protection spécialement conçus pour protéger votre peau et vos yeux.