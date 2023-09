Santé Canada rappelle plusieurs livres du Rainbow Road Board

Santé Canada a émis un avis de rappel concernant plusieurs livres du Rainbow Road Board en raison d’un risque potentiel d’étouffement.

Selon l’avis publié jeudi, les anneaux de reliure des livres rappelés pourraient se détacher, présentant potentiellement un risque d’étouffement.

Make Believe Ideas, l’entreprise qui a fabriqué ces livres, a signalé qu’un total de 12 878 unités des produits concernés ont été vendues au Canada et qu’environ 163 500 ont été vendues aux États-Unis entre mars 2022 et août 2023.

Au 13 septembre, aucune blessure ni incident n’avait été signalé au Canada. Cependant, l’entreprise a reçu deux rapports faisant état de détachement d’anneaux en plastique aux États-Unis, sans qu’aucun blessé ne soit associé à ces incidents.

Santé Canada exhorte les Canadiens à cesser « immédiatement » d’utiliser le produit rappelé et à contacter Make Believe Ideas pour obtenir un remboursement sous forme de carte-cadeau.



