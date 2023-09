Santé Canada rappelle des blocs de construction magnétiques en raison d’un risque d’ingestion

Santé Canada a émis un avis de rappel pour les blocs de construction magnétiques insensés de STAX, mettant en garde contre les risques potentiels d’ingestion pour les enfants de tous âges.

Selon l’avis publié mercredi, les produits rappelés ne répondent pas aux exigences en matière de force magnétique décrites dans le Règlement sur les jouets et présentent un risque d’ingestion.

Santé Canada a prévenu que lorsque plusieurs aimants puissants sont ingérés sur une courte période, ils peuvent s’attirer les uns les autres lors de leur passage dans les intestins. Cette attraction peut potentiellement conduire à une torsion des intestins, entraînant des blocages ou des déchirures des parois intestinales.

L’agence de santé indique que chaque ensemble d’aimants rappelés, fabriqués en Chine, se compose de 28 pièces et d’un plateau magnétique, disponibles en six couleurs et styles différents.

Au total, 702 jeux d’aimants ont été vendus au Canada entre août 2018 et septembre 2023. Cependant, en date du 22 septembre, l’entreprise n’a reçu aucun rapport d’incident ou de blessure au Canada lié à ces produits.

L’agence de santé demande aux consommateurs de cesser « immédiatement » d’utiliser le produit rappelé et de le rapporter au détaillant où il a été acheté au Canada.



