Santé Canada met en garde contre les fausses trousses de test COVID-19 après que certaines ont été trouvées en Ontario

Santé Canada demande aux Canadiens de faire attention aux faux kits de test rapide COVID-19, après que certains ont été trouvés en Ontario.

Dans un communiqué publié vendredi, l’agence de santé a déclaré que des kits de test Rapid Response contrefaits avaient été vendus en ligne.

Les faux kits proviennent apparemment d’un seul fabricant – “Health Advance Inc.” — dont le nom et le numéro sont collés sur la boîte. Le distributeur en ligne qui les vendait était “Healthful Plus”.

Cependant, une boîte de kit authentique est scellée avec un autocollant transparent avec des lettres bleues indiquant “QC APPROVED”.

Le fabricant semble ne plus fabriquer les kits et le site Web du distributeur n’est plus actif, a déclaré Santé Canada.

Sur la trousse contrefaite, le nom et le numéro de téléphone de Health Advance ainsi que le texte « Distributeur canadien officiel » et le texte non autorisé « Approuvé par Santé Canada » apparaissent sur la boîte. (Soumis par Santé Canada)

L’envoi complet, qui contenait 435 boîtes de trousses de 25 paquets, a été acheté par un acheteur pour son usage personnel et a ensuite été envoyé à Santé Canada.

L’agence de santé affirme qu’elle n’a aucune preuve suggérant que d’autres kits contrefaits ont été distribués au Canada.

Bien que similaires aux kits de test authentiques, ces faux kits sont présentés dans une boîte verte, mais l’étiquetage est inexact, incohérent et répertorie une entreprise qui, selon Santé Canada, n’a pas la licence requise pour importer, distribuer ou vendre des dispositifs médicaux dans le pays.

Un kit authentique comprendra des cassettes de test, un support de tube, un tampon de test, des écouvillons, une carte de procédure et une notice, comme illustré ici. Non représenté ici : tubes d’extraction et filtres de buse. (Soumis par Santé Canada)

Santé Canada n’a pas non plus testé l’innocuité et l’efficacité des faux kits, a-t-il déclaré dans l’avis. Si un kit est suspecté d’être un faux, les gens ne doivent pas l’utiliser, s’en débarrasser et le signaler à Santé Canada, a déclaré l’agence.