Santé Canada importe plus de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants afin de réapprovisionner les étagères des magasins

Un approvisionnement étranger de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants devrait arriver sur les tablettes des détaillants canadiens au cours des prochaines semaines, a déclaré lundi Santé Canada.

L’agence, qui avait précédemment annoncé qu’elle importait de l’acétaminophène et de l’ibuprofène à distribuer aux hôpitaux, a déclaré que le nouvel approvisionnement au détail devrait aider les familles qui ont du mal à soigner leurs enfants malades.

Cette décision fait suite à une pénurie de plusieurs mois de Tylenol, d’Advil et de marques alternatives qui a envoyé de nombreux parents et soignants parcourir les étagères nues et échanger des conseils sur les observations de drogue.

La pénurie a été alimentée par une triple menace de COVID-19, de grippe et de virus respiratoire syncytial, une maladie courante d’automne et d’hiver chez les enfants connue sous le nom de RSV.

Cette maladie est apparue à la fin de l’été, plus tôt que prévu, et continue de claquer les hôpitaux.

Bien que le gouvernement ait déclaré qu’un nouvel approvisionnement en acétaminophène arrivait, il n’a pas précisé la quantité ni d’où il était importé. L’agence a noté que les médicaments répondront à toutes les normes canadiennes.

“Toutes les informations relatives aux mises en garde et aux avertissements, aux instructions de dosage, aux ingrédients et à d’autres détails importants seront disponibles en anglais et en français pour s’assurer que les parents et les soignants comprennent clairement quels médicaments ils utilisent et comment les donner à leurs enfants”, Santé Canada dit dans une déclaration écrite.

“Ce travail se fait parallèlement à l’obtention de l’approvisionnement étranger supplémentaire.”

L’agence demande aux consommateurs de n’acheter que ce dont ils ont besoin pour s’assurer que les autres parents et soignants ont accès au médicament.

Pendant ce temps, Santé Canada a déclaré que l’ibuprofène étranger à destination des hôpitaux a déjà été importé et est en cours de distribution.

«La priorité absolue de Santé Canada est la santé et la sécurité des Canadiens et nous nous engageons à explorer toutes les options possibles pour mettre fin à cette pénurie», indique le communiqué.

L’une de ces options, a suggéré le Nouveau Parti démocratique plus tôt lundi, était d’établir un fabricant public de médicaments «de préférence par l’intermédiaire d’une société d’État».

« Je ne pense pas qu’il y ait d’enjeux plus importants pour les Canadiens que la santé de leurs enfants », a déclaré le porte-parole du NPD en matière de santé, Don Davies. “Lorsque leur capacité à répondre à la douleur de leurs enfants et à leur maladie est compromise, je pense que c’est une crise de premier ordre.”

Nicole Thompson, La Presse Canadienne

