Santé Canada approuve officiellement la détection de l’apnée du sommeil sur les Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2

L’apnée du sommeil est une maladie assez courante, mais débilitante, dans laquelle la respiration d’une personne s’arrête et recommence à plusieurs reprises pendant le sommeil, affectant plus d’un milliard de personnes dans le monde. Non traitée, elle peut entraîner de l’hypertension, du diabète de type 2 et des problèmes cardiaques.

La fonctionnalité de notification d’apnée du sommeil d’Apple, maintenant certifié par Santé Canada à compter du 26 septembre 2024, sera disponible sur l’Apple Watch Series 10 (actuellement 419 $ sur Amazon), Ultra 2 et Series 9 (actuellement 329 $ sur Amazon) modèles. La fonctionnalité a déjà été approuvée par la FDA au début du mois et utilise l’accéléromètre de la montre pour suivre les mouvements infimes du poignet et détecter les troubles respiratoires potentiels. Tous les 30 jours, la montre analyse les données et alerte les utilisateurs si des signes cohérents d’apnée du sommeil modérée à sévère sont détectés.

Au-delà de la détection de l’apnée du sommeil, les nouveaux modèles Apple Watch sont équipés de capteurs de santé avancés, tels qu’un moniteur d’oxygène dans le sang, une application ECG et une notification de rythme cardiaque irrégulier. Ces montres peuvent également suivre les fréquences respiratoires, les phases de sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque, ce qui en fait des compagnons de santé détaillés – attachés à votre poignet. De plus, les fonctionnalités de détection de chute et de SOS d’urgence renforcent encore la sécurité, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes de santé ou les personnes âgées.

L’intégration de ces outils de surveillance de la santé, associée à la récente certification de Santé Canada, fait de l’Apple Watch l’une des meilleures montres intelligentes du marché. En fait, ce n’est plus simplement une montre intelligente, c’est un appareil de santé multifonctionnel. Le déploiement de la fonctionnalité d’apnée du sommeil est attendu dans plus de 150 pays d’ici la fin du mois.