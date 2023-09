Santé Canada approuve le vaccin COVID-19 mis à jour de Moderna

Santé · Rupture

Une clinique de vaccination contre la COVID-19 aura lieu à Vancouver le 13 janvier 2022. (Ben Nelms/CBC) Santé Canada a approuvé le vaccin COVID-19 mis à jour de Moderna pour tous les Canadiens âgés de six mois et plus. Le tir basé sur l’ARNm est monovalent et cible la sous-variante Omicron XBB.1.5. « Il peut être administré aux personnes préalablement vaccinées ou non » lit la page de Santé Canada sur les vaccins de Moderna. Les responsables fédéraux donneront mardi matin une séance d’information technique sur les vaccins contre la COVID-19. Plus à venir

