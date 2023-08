Santé Canada approuve le premier vaccin contre le VRS pour les personnes de 60 ans et plus

Santé Canada a approuvé le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les adultes de 60 ans et plus, mais il se peut qu’il ne soit disponible qu’en quantités « limitées » pour la saison des virus respiratoires de cet automne.

Le VRS est un virus courant mais très contagieux qui apparaît comme un rhume chez la plupart des gens. Dans les populations plus vulnérables, le VRS peut provoquer une bronchiolite – l’inflammation des petites voies respiratoires dans les poumons – ou une pneumonie, selon les experts.

Vendredi, Santé Canada a approuvé le nouveau vaccin du fabricant GSK appelé Arexvy. Dans un courriel à CBC News, l’organisme fédéral de la santé a confirmé qu’il prévoyait qu’un approvisionnement limité du vaccin serait disponible pour la prochaine saison du VRS.

Cette nouvelle survient après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont donné leur approbation pour le vaccin en mai .

« Cela changera la donne en prévenant de manière significative les maladies graves et les décès, en particulier chez les Canadiens âgés », a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health and University Health Network à Toronto.

Les médecins réclament un vaccin contre le VRS pour les personnes âgées, car bien que le virus soit courant, les personnes âgées sont plus susceptibles de tomber gravement malades et de devoir être hospitalisées.

« Cela a duré des décennies », a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au University Health Network de Toronto, à propos de l’approbation du vaccin.

« C’est un virus très dur, il peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il [can] entraîner une hospitalisation, des séjours en unité de soins intensifs, voire la mort », a ajouté Bogoch.« Et c’est merveilleux d’avoir un vaccin qui… semble réduire considérablement le risque de maladie grave des voies respiratoires inférieures.

Le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health System et au University Health Network de Toronto, dit qu’il recommandera le vaccin à tous ses patients âgés une fois qu’il sera disponible. (Oussama Farag/CBC)

Le VRS n’est pas bien suivi au Canada : experts

On ne sait pas combien de personnes de 60 ans et plus au Canada sont hospitalisées ou meurent de la maladie, car les experts disent que cela n’est pas correctement suivi.

Selon Sinha, le Canada ne procède pas correctement au dépistage du VRS et la maladie elle-même peut être difficile à détecter, ce qui rend le fardeau exact incertain.

Mais il estime qu’il peut être similaire aux taux d’hospitalisations et de décès observés avec la grippe – sinon pire car le virus peut se propager plus rapidement et les symptômes peuvent prendre quelques jours à se développer.

Au Canada, 12 200 personnes sont hospitalisées et 3 500 meurent de la grippe annuellement.

Sur cette photo d’archive, un membre du personnel médical prépare le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 au Tudor Ranch à La Mecque, en Californie, le 21 janvier 2021. (Jae C.Hong/Associated Press)

Le vaccin offre plus de 80% de protection, selon GSK

Dans un communiqué de presse publié vendredi, GSK a déclaré qu’un essai clinique randomisé a montré que le vaccin a une efficacité de 82% pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS, par rapport aux personnes âgées qui ont reçu un placebo.

La société a déclaré qu’il était efficace à 94% pour prévenir la maladie chez les personnes âgées souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

« Je pense que ce vaccin ira loin sur la base des résultats disponibles … le vaccin semblait sûr et semblait offrir une protection très importante », a déclaré Bogoch.

Il a ajouté que si l’infection se propage aux voies respiratoires inférieures, il peut être difficile pour les gens de respirer, de sorte qu’ils ont besoin d’un « oxygène supplémentaire ». C’est à ce moment que les gens se retrouvent généralement à l’hôpital.

Le Dr Isaac Bogoch est médecin spécialiste des maladies infectieuses au University Health Network de Toronto. (Maggie MacPherson/CBC)

Sinha a déclaré que les infections à VRS peuvent également « déclencher d’autres problèmes dans le corps », comme une pneumonie bactérienne ou virale.

« Donc, ce n’est pas nécessairement que si vous contractez le VRS, vous allez mourir de cette infection, mais ce que vous pourriez faire, c’est déclencher d’autres complications cardiaques ou pulmonaires qui pourraient alors vous coûter la vie », a-t-il déclaré.

Orientations nationales pour le tir attendues en 2024

La saison du VRS au Canada commence habituellement à la fin de l’automne et dure jusqu’au printemps.

Santé Canada a déclaré que le vaccin est une injection à dose unique, mais il n’est pas clair si les gens devront se faire vacciner chaque année ou un rappel.

Le Dr Zain Chagla, médecin spécialiste des maladies infectieuses de St. Joseph’s Healthcare Hamilton, a déclaré que les données disponibles suggèrent que les personnes qui reçoivent le vaccin seront protégées jusqu’à deux ans.

Mais au-delà de cela, il a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

« Espérons que cela [vaccine] entre avant la saison du VRS, mais si une personne âgée accède au vaccin par la suite, elle pourrait encore bénéficier de quelques années de bénéfice », a-t-il déclaré.

Dans un courriel à CBC News, Santé Canada a déclaré que les directives du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) sur l’utilisation du vaccin sont attendues l’année prochaine.

Il a déclaré que sur la base de consultations avec des experts canadiens, le CCNI a « d’abord priorisé (et développe actuellement) des conseils pour les produits contre le VRS afin de protéger les nourrissons avant de développer des conseils pour les personnes âgées ».

Il a ajouté qu’il appartiendra aux provinces et aux territoires de décider s’ils intégreront Arexvy à leurs programmes VRS existants – et si c’est le cas, cela fonctionnera avec eux individuellement.

Des experts comme Sinha disent qu’ils espèrent également que le gouvernement canadien envisage de couvrir le coût du vaccin, car cela peut souvent être un «obstacle à l’accès», en particulier dans les populations les plus vulnérables.

Sinha a déclaré que dès que le vaccin sera disponible, il recommandera à tous ses patients de se faire vacciner.

Le Dr Zain Chagla est spécialiste des maladies infectieuses à Hamilton, en Ontario. (Craig Chivers/CBC)

Et les enfants ?

L’hiver dernier a été un particulièrement mauvaise saison du VRS dans le pays spécialement pour les jeunes enfants.

En plus des personnes âgées, les nourrissons courent un risque plus élevé de tomber gravement malades avec le VRS.

Il n’existe pas de vaccin contre le VRS pour les enfants, mais il existe deux types d’injections d’anticorps qui peuvent être administrées aux bébés à haut risque pour aider à prévenir une maladie grave.

L’un d’eux, le palivizumab, a souvent été administré à des bébés nés prématurément, mais il doit être injecté environ une fois par mois pendant la saison du VRS pour rester efficace.

Un nouveau médicament anticorps – le nirsevimab, également connu sous le nom de marque Beyfortus – a été approuvé par Santé Canada en avril. Le nirsevimab ne nécessite qu’une seule injection pour protéger les bébés pendant la saison du VRS.

On ne sait pas encore dans quelle mesure il sera recommandé aux bébés au Canada cet automne.

Jeudi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis ont recommandé que les bébés nés juste avant ou pendant la saison du VRS, ainsi que les bébés âgés de moins de huit mois avant le début de la saison, reçoivent le nirsevimab.

Le CDC a également recommandé que le vaccin soit administré à des bébés de huit à 19 mois qui courent un risque plus élevé de tomber gravement malades à cause du virus.