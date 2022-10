Santé Canada approuve le nouveau vaccin bivalent COVID-19 de Pfizer

Santé Canada a approuvé le nouveau vaccin bivalent COVID-19 de Pfizer, qui cible les souches virales actuellement les plus courantes au Canada.

La version mise à jour du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 cible les sous-variantes Omicron BA.4 et BA.5, ainsi que la souche originale du virus, et est autorisée pour une utilisation comme dose de rappel chez les individus de 12 ans et plus vieux.

“Le rappel devrait déclencher une forte réponse immunitaire contre la souche SARS-CoV-2 d’origine ainsi que les sous-variantes Omicron BA.4/BA.5”, a déclaré Santé Canada dans un communiqué.

“Il devrait avoir un profil d’innocuité similaire à celui du vaccin original Pfizer-BioNTech Comirnaty, avec des effets secondaires principalement bénins”, a-t-il déclaré.

Santé Canada a déclaré qu’il avait imposé des conditions à l’autorisation du nouveau vaccin, y compris l’exigence que Pfizer-BioNTech fournisse des informations à Santé Canada sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin sur une base continue pour s’assurer que ses avantages continuent de l’emporter sur les risques. .

Il s’agit du deuxième vaccin combiné approuvé par l’équipe d’examen des vaccins de Santé Canada, mais le premier qui cible BA.4 et BA.5.

Le mois dernier, Santé Canada a approuvé l’utilisation du vaccin bivalent COVID-19 de Moderna, de marque Spikevax, qui cible le virus d’origine et la première variante d’Omicron, BA.1.

Plus à venir.