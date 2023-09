Santé Canada approuve la mise à jour du vaccin Pfizer contre la COVID-19

Santé Canada a approuvé le vaccin mis à jour de Pfizer pour protéger les personnes âgées de six mois et plus contre la COVID-19.

le jeudi autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty vise la sous-variante Omicron XBB.1.5 du virus responsable du COVID.

Le vaccin mis à jour consiste en une dose pour les personnes âgées de cinq ans et plus.

Les enfants âgés de six mois à moins de cinq ans qui n’ont pas reçu la série primaire devraient recevoir trois doses.

de Moderna vaccin mis à jour a été approuvé le mois dernier.

REGARDER | Un médecin spécialiste des maladies infectieuses répond à vos questions sur le vaccin mis à jour : Un médecin répond à vos questions sur le nouveau vaccin contre la COVID-19 La spécialiste des maladies infectieuses, la Dre Lynora Saxinger, répond aux questions des téléspectateurs sur les vaccins COVID-19 nouvellement approuvés, leur efficacité contre les dernières variantes et le meilleur moment pour se faire vacciner.

« Le Canada disposera d’un approvisionnement suffisant en nouvelle formulation de vaccins à ARNm disponible à l’automne 2023 », a déclaré Santé Canada dans un communiqué.

Le régulateur examine également le dernier vaccin de Novavax ciblant la variante Omicron XBB.1.5 pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Les responsables fédéraux ne donnent pas le ton aux boosters. Ils considèrent plutôt les options mises à jour de la même manière qu’un vaccin annuel contre la grippe.

Le dernier rapport de l’Agence de la santé publique du Canada pour la semaine se terminant le 23 septembre montre une augmentation des tests positifs depuis début juillet pour le virus qui cause la COVID-19.

L’agence a également indiqué que l’activité des virus du rhume, connus sous le nom d’entérovirus et de rhinovirus, est en augmentation, comme prévu pour cette période de l’année.