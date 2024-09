Santé Canada approuve la fonctionnalité d’apnée du sommeil de l’Apple Watch • Blog iPhone au Canada

Santé Canada a approuvé cette semaine la fonction de détection de l’apnée du sommeil sur watchOS 11 pour l’Apple Watch Series 10, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2, selon des documents repérés par MacRumeurs.

La fonctionnalité a été lancée plus tôt ce mois-ci aux États-Unis et dans plus de 150 autres pays et régions. Mais le Canada ne faisait pas partie du lancement. Désormais, avec cette approbation, Apple peut proposer cette fonctionnalité aux Canadiens grâce à une mise à jour logicielle.

L’apnée du sommeil est une condition dans laquelle une personne arrête temporairement de respirer pendant son sommeil, ce qui entraîne souvent des ronflements ou des halètements et entraîne une fatigue diurne. Cela peut également contribuer à d’autres problèmes de santé.

La fonctionnalité d’apnée du sommeil s’adresse aux adultes âgés de 18 ans et plus qui n’ont jamais reçu de diagnostic préalable. En règle générale, le diagnostic de l’apnée du sommeil nécessite une visite dans une clinique du sommeil ou l’utilisation d’un équipement de test à domicile. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, davantage d’utilisateurs pourront peut-être identifier les symptômes potentiels de l’apnée du sommeil simplement en portant leur Apple Watch.

Santé Canada a déjà approuvé d’autres fonctionnalités de surveillance cardiaque de l’Apple Watch, notamment l’historique des fibrillation auriculaire, l’ECG et les notifications de rythme irrégulier. Parfois, il faut un certain temps pour que de nouvelles fonctionnalités arrivent ici (à cause du Canada).

D’autres fonctionnalités Apple manquantes au Canada ? Cela inclut la fonction d’aide auditive pour les AirPods Pro 2, qui n’a pas été approuvée et il est peu probable qu’elle soit introduite ici, car elle n’est pas autorisée à acheter des produits d’aide auditive en vente libre, contrairement aux États-Unis.