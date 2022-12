Santa’s Cops un lien réconfortant pour les enfants et la police de Joliet – Shaw Local

Pour la 33e année, des officiers et des hauts gradés du département de police de Joliet sont allés faire du shopping avec des dizaines d’enfants de communautés défavorisées pour des cadeaux de Noël sans frais pour eux ou leurs familles.

À 8 heures du matin samedi, une foule d’enfants, leurs familles et des officiers se sont rassemblés à l’intérieur de Walmart, 1401 Route 59, pour commencer Santa’s Cops. L’officier de police de Joliet, Bob Klancher, était sur une nacelle à ciseaux avec d’autres pour s’adresser à la foule.

« Vous êtes prêts à magasiner ? » a demandé Klancher, qui a été accueilli par les acclamations de la foule.

“Allons faire du shopping !” il a dit.

Le chef adjoint de la police, Robert Brown, fait ses courses avec Carter, 7 ans, lors de l’événement annuel Santa’s Cops au Walmart de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Le sergent de police de Joliet. John Williams a déclaré que 87 enfants participent au programme Santa’s Cops du département et que chacun d’eux reçoit 175 $ à dépenser pour les articles qu’il choisit chez Walmart. Il a dit que si un officier dépasse 175 $, il couvrira la différence de sa propre poche.

“C’est très gratifiant de redonner”, a déclaré Williams.

Williams a déclaré que le financement de l’événement de magasinage est rendu possible grâce aux dons d’entreprises, de syndicats, de dons individuels et grâce à la vente d’épinglettes Santa’s Cops.

Dans le cadre de l’événement de samedi, les agents avaient des chiens policiers, Ryso et Rex, pour accueillir les enfants et leurs familles. Les enfants et les familles ont également pu prendre des photos avec le Père Noël chez Walmart.

Vivian, 8 ans, choisit une poupée avec l’officier Mike Phad lors de l’événement annuel Santa’s Cops chez Walmart à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Ashley Hudgens, gérante du magasin Walmart, a déclaré qu’elle était “super reconnaissante” à la police de Joliet pour le programme Santa’s Cops.

« C’est toujours un événement énorme. C’est très amusant pour les enfants », a déclaré Hudgens.

Klancher était sur place pour filmer le événement sur la page Facebook du département.

Comme pour Williams, Klancher a déclaré que c’était “un bon sentiment de redonner”.

“Cela vous fait vraiment du bien de leur offrir un meilleur Noël qu’ils ne l’auraient fait”, a-t-il déclaré.