Santana retourne dans sa résidence de Las Vegas

Documentaire biographique très attendu Carlos est sorti en salles en septembre pour une diffusion limitée après avoir été projeté au Tribeca Film Festival en juillet. Il est désormais disponible en streaming et constitue un échauffement parfait avant de participer. Une soirée intime avec Santana : les plus grands succès en direct. Carlos Santana dirige son groupe tout au long de sa carrière dans leur résidence House of Blues depuis mai 2012, mais le film permet de connaître intimement l’homme et sa musique avant de le voir en concert.

Un mémoire à la première personne, Le ton universel : mettre en lumière mon histoire, a été publié en novembre 2014 et donne un aperçu similaire de ses origines, de son évolution musicale et de son parcours spirituel. Il ne pouvait pas fournir d’images de son père jouant du violon ni capturer l’émerveillement dans la voix de Santana alors qu’il décrit avoir entendu des oiseaux chanter en réponse aux mélodies des cordes frottées de José Santana.

La jeune Santana apprendra d’abord la musique au violon. Son père était un musicien mariachi de formation classique, la théorie lui a donc été inculquée avant qu’il n’entende pour la première fois un guitariste jouer via un amplificateur. Santana échangera quatre cordes contre six et deviendra un disciple de joueurs de blues tels que BB King et Albert King, avec lesquels il jouera un jour sur scène.

Son sort fut scellé à San Francisco. Carlos le film décrit les circonstances qui ont conduit l’ambitieux et motivé Santana à rencontrer le promoteur Bill Graham et à être invité à jouer au Fillmore West. Il révèle quel membre de Grateful Dead lui a donné l’acide qui a alimenté son jeu inspiré à Woodstock. Cela lui permet de raconter comment emprunter un chemin spirituel au début des années 70 l’a aidé à échapper aux circonstances tragiques qui ont affecté ses pairs tels que Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison.

Il existe de nombreuses séquences musicales mettant en vedette des dizaines de musiciens qui l’ont aidé à réaliser ses visions musicales. « Les vrais musiciens appellent cela une force de la nature », dit-il au début du documentaire. «Ils créent un autre type de transformation de la structure moléculaire grâce à la résonance sonore et aux vibrations.»

La carrière de Santana a bien sûr connu des hauts et des bas. Le film culmine avec l’histoire du succès de Surnaturel, qui fête son anniversaire d’argent cette année et a remporté huit Grammys. Les méga-hits de cet album « Smooth » et « Maria Maria » sont depuis longtemps des moments forts de Une soirée intime.

Il y a une partie du film, dont Ron Howard et Brian Grazer sont les producteurs exécutifs et qui a été réalisé par le cinéaste émergent Rudy Valdez, qui était particulièrement poignante : Santana raconte comment son père a perdu la volonté de continuer une fois qu’il a pu ne joue plus du violon. Ce n’est pas triste, c’est juste ce qui s’est passé.

Un jour, Santana lui-même ne pourra plus jouer de l’instrument qu’il a choisi. Ce jour est loin dans le futur, à en juger par le travail du chant qu’il a démontré dans Carlos. Pour l’instant, il mène une existence heureuse en jouant dans un groupe avec sa femme Cindy Blackman à la batterie, offrant une fin réelle du documentaire aux fans qui assistent à ses concerts après avoir vu le film.

House of Blues à Mandalay Bay, 702.632.7600

