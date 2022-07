Santana annule 6 dates de tournée quelques jours après que le guitariste s’est effondré sur scène à cause de la déshydratation: “J’ai juste besoin de repos”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Quelques jours après que le légendaire guitariste Carlos Santana se soit effondré sur scène dans le Michigan en raison de la déshydratation, le groupe reporte ses six prochains concerts par “abondance de prudence”.

“Les médecins ont recommandé que M. Santana se repose pour récupérer complètement”, a déclaré vendredi le manager de Santana, Michael Vrionis, dans un communiqué.

Le guitariste et son groupe Santana ont retardé un spectacle du vendredi soir à Noblesville, Indiana et des spectacles à venir à Cincinnati, Ohio ; Milwaukee, Wisconsin; Rogers, Arkansas; Dallas Texas ; et Woodlands, Texas, devront également être reportés, un publier sur son site a dit.

“Carlos va bien et a hâte de revenir bientôt sur scène. Il a juste besoin de repos”, a ajouté Vrionis. “Santana regrette profondément … ces reports de ses performances à venir, mais sa santé est notre préoccupation numéro un. Il a hâte de revoir tous ses fans très bientôt.”

Le groupe, qui joue dans tout le pays pour le “Miraculous Supernatural Tour” avec Earth, Wind & Fire, a également annulé un concert mercredi dernier.

L’homme de 74 ans a reçu un diagnostic d’épuisement et de déshydratation après s’être effondré 40 minutes dans un décor d’un théâtre en plein air à Clarkston, dans le Michigan, mardi soir.

Le musicien a fait signe aux fans lorsqu’il a été retiré de la scène et quelques heures plus tard, il a dit aux gens qu’il était “bon” et qu’il avait juste oublié de manger et de boire ce jour-là.

Sa femme, Cindy Blackman, a partagé une mise à jour le lendemain, écrivant : “Sachez qu’il se repose et qu’il va très bien ! On lui a diagnostiqué un épuisement par la chaleur et une déshydratation… il faisait 100 degrés sur scène et 114 sous les lumières, donc couplé avec ce n’est pas assez d’eau qui a causé le problème. Il sera bientôt comme neuf ! Merci encore et nous vous aimons !”

Les spectacles reportés se déroulent jusqu’au 16 juillet. Les nouvelles dates de concert seront bientôt annoncées par Live Nation, selon le communiqué.

Tous les spectacles du 23 juillet à Paso Robles, en Californie, jusqu’à la fin de l’année sont toujours confirmés, selon le communiqué.