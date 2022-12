Santacon 2022 Live – Des milliers de personnes affluent dans les rues de New York et de SF portant des tenues de fête pour la tournée annuelle des pubs de cette année

Des MILLIERS de New-Yorkais et de San Franciscains descendent déjà dans la rue pour montrer leurs compétences en matière de consommation de bière et leur esprit de Noël lors du Santacon annuel d’aujourd’hui.

Des individus ont été photographiés par The US Sun parés et déguisés en sapins de Noël, rennes et elfes – et même un abominable bonhomme de neige a fait son apparition.

Les New-Yorkais qui participaient étaient âgés du début de la vingtaine aux baby-boomers et ont eu droit à un remix d’un DJ de Holly Holly Christmas, à un concours de danse et à “Free Hugs” grâce à un participant tenant une pancarte samedi matin.

Le SantaCon des temps modernes remonte à une manifestation de 1974 à Copenhague par un groupe appelé Solvognen.

Aujourd’hui, cependant, Santa Con à New York est probablement l’une des conventions les plus connues.

