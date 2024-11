Santa Fe pourrait voir de la neige deux fois cette semaine

2 novembre — Santa Fe devrait être frappée par les premières chutes de neige de la saison ce week-end, commençant dimanche soir et se poursuivant jusqu’à lundi, les pires chutes de neige étant attendues lundi matin.

Après que les choses se soient éclaircies mardi, une autre tempête, peut-être plus violente, devrait suivre, frappant la région en fin d’après-midi et dans la soirée de jeudi.

Selon le service météorologique national, le temps devrait commencer avec des températures basses et des précipitations élevées dimanche soir, jusqu’à lundi matin, où il fera 33 degrés à 8 heures et où il neigera.

« Ne vous attendez pas à trop d’accumulation au début », a déclaré Andrew Church, météorologue au National Weather Service à Albuquerque.

« Mais quand le temps deviendra légèrement plus lourd lundi matin, les altitudes plus élevées de Santa Fe pourraient potentiellement voir quelques centimètres d’accumulation », a-t-il ajouté, désignant les zones herbeuses, les parcs et les routes comme cibles potentielles d’accumulation.

La tempête ciblera les altitudes plus élevées avec des chutes de neige légères à modérées, ce qui aura un impact sur l’état des routes, les zones à basse altitude étant touchées par des chutes de neige et des impacts routiers plus négligeables. Selon un briefing du National Weather Service, la neige devrait tomber jusqu’à 6 500 pieds d’altitude – Santa Fe se trouve à un peu plus de 7 000 pieds – mais pourrait tomber jusqu’à 5 500 pieds.

« Un front froid de porte dérobée entrant dans le nord-est [New Mexico] Dimanche soir, la neige et la poudrerie pourraient toucher des régions aussi éloignées au sud que le [Interstate 40] couloir… Les températures seront suffisamment froides sur les terrains les plus élevés pour permettre des déplacements glissants et dangereux dimanche soir et lundi, en particulier au-dessus de 8 000 pieds, indique le briefing.

Hyde Park Road, qui mène au domaine skiable de Santa Fe, sera particulièrement touchée, recevant potentiellement plus d’un pied de neige, a déclaré Church.

« Il y aura probablement beaucoup de monde pour observer les chutes de neige fraîches. Nous leur demandons simplement d’y aller doucement et d’être prudents », a-t-il déclaré.

La neige de cette tempête sera en grande partie fondue par la matinée ensoleillée de mardi, qui devrait apporter des températures plus élevées avec un maximum de 48 degrés, mais la neige reviendra encore plus sévèrement jeudi, a déclaré Church, avec un air encore plus froid et des chutes de neige potentiellement plus importantes que celles de dimanche à dimanche. -Orage de lundi.

D’ici jeudi, les vents se lèveront autour d’un maximum constant de 17 mph et les températures oscilleront autour de 35 degrés – des taux de précipitations élevés et des températures basses prolongées signifient des chutes de neige continues prévues vendredi après-midi.

« Surtout jeudi en fin d’après-midi et en soirée, si nous recevons rapidement une forte bande de neige, nous pourrions assister à une tempête potentiellement plus puissante », a-t-il déclaré.