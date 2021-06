Santa Barbara mène 14 pouliches à la poursuite de la gloire d’Oaks | Nouvelles de course

La favorite de l’avant-poste, Santa Barbara, est l’une des 14 pouliches déclarées pour les Cazoo Oaks à Epsom vendredi.

La pouliche de Camelot a fait forte impression en remportant ses débuts en hippodrome au Curragh en septembre et a été un pari majeur pour les 1000 Guinées du mois dernier à Newmarket au milieu des rapports d’entraînements scintillants sur les galops de Ballydoyle.

La charge d’Aidan O’Brien a dû se contenter d’honneurs mineurs en quatrième place sur le Rowley Mile, mais est encore une fois fortement désireuse de revendiquer la gloire classique lors de la deuxième tentative.

Santa Barbara est rejoint par quatre compagnons stables dans Snowfall, Divinely, Willow et La Joconde. Snowfall a gagné sa place avec une victoire dans les Musidora Stakes à York, tandis que Lingfield Oaks Trial, quatrième Divinely, a fait l’objet d’un important soutien du marché cette semaine.

Sherbet Lemon d’Archie Watson, Save A Forest de Roger Varian et Ocean Road d’Hugo Palmer ont terminé premier, deuxième et troisième à Lingfield et sont à nouveau en lice.

Varian a une main particulièrement forte, avec Teona, troisième des Musidora Stakes, et Zeyaadah, vice-champion des Cheshire Oaks.

Mark Johnston selle Dubai Fountain, vainqueur des Cheshire Oaks, tandis que Saffron Beach est renforcé par Jane Chapple-Hyam après avoir terminé deuxième des 1000 Guinées.

La technique entraînée par Martyn Meade et le Mystery Angel complété, entraîné par George Boughey, complètent le terrain.

Les membres du syndicat Nick Bradley Racing qui possède Mystery Angel, qui a terminé quatrième de la Musidora, ont amassé 22 500 £ pour l’ajouter au peloton plus tôt dans la semaine et espèrent une performance audacieuse après un galop agréable à Epsom la semaine dernière.

Bradley a déclaré: « Cela semble une course plus forte que nous l’aurions souhaité, mais nous sommes là où nous sommes.

« La piste conviendra et elle semble être en très bonne forme – elle est en meilleure forme à la maison qu’elle n’allait à York.

« Elle a l’air un peu trop chère en ce moment, je pense. Nous espérons une bonne course. »