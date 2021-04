Pari anticipé, Santa Barbara fait partie des 16 pouliches laissées dimanche dans le QIPCO 1000 Guinées à Newmarket.

La fille d’Aidan O’Brien, Camelot, n’a été vue sur un circuit qu’une fois dans sa vie, lors de ses débuts gagnants au Curragh en septembre.

Le manieur de Ballydoyle a fait l’éloge de la pouliche dans la préparation de la course, la décrivant dans une tournée stable comme « ressemblant à un poulain de cinq ans » et que son travail avait été étincelant.

O’Brien a également Queen’s Speech, Mother Earth et Snowfall, tandis que son fils Joseph pourrait avoir le plus grand danger dans Pretty Gorgeous.

Ce dernier a connu une saison fructueuse l’année dernière, culminant avec une victoire dans le Fillies ‘Mile à Newmarket.

Le gagnant d’Andrew Balding à Cheveley Park sans alcool, qui est revenu cette saison avec une victoire dans le Fred Darling, est le plus court des coureurs basés au Royaume-Uni.

Charlie Fellowes laissera Vadream tenter sa chance après avoir dépassé sa cote de 50-1 pour terminer troisième dans la même course.

« Elle est géniale. Elle va galoper mardi matin et cela lui donnera sa place pour dimanche. Elle est en forme, elle a parfaitement pris la course à Newbury et nous avons hâte d’y être », a-t-il déclaré.

Nell Gwyn one-two Sacred et Saffron Beach se retrouveront après une belle bataille il y a deux semaines, avec Fev Rover représentant Richard Fahey.

Baby Alya, Lullaby Moon, Seattle Rock, Star Of Emaraaty, Statement et Thunder Beauty complètent la liste.