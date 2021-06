Santa Barbara a l’option Pretty Polly le week-end | Nouvelles de course

Santa Barbara aura peut-être une autre chance de fournir une démonstration publique de son potentiel en tant que l’un des trois prétendants possibles à Aidan O’Brien dans le groupe un Alwasmiyah Pretty Polly Stakes au Curragh.

Une réputation élevée sur les galops de Ballydoyle a précédé Santa Barbara alors qu’elle s’apprêtait à augmenter la victoire juvénile de la saison dernière au Curragh, dans deux missions British Classic au cours des deux derniers mois.

À chaque fois, cependant, la fille de Camelot a terminé parmi les trois premiers alors que ses compagnons d’écurie moins sophistiqués, Mother Earth et Snowfall, ont respectivement remporté les 1000 Guinées à Newmarket et les Oaks à Epsom.

Elle est sur le point de revenir au Curragh dimanche, au cours du voyage intermédiaire de 10 stades, avec Oaks troisième Divinely et l’impératrice Josephine, gagnante irlandaise de 1 000 Guinées, tentant également d’étendre le record de succès d’O’Brien dans une course qu’il a remporté quatre fois en les 10 dernières années.

Divinely et l’impératrice Joséphine ont toutes deux suivi leurs exploits classiques en terminant parmi les trois premiers sur des distances contrastées à Royal Ascot la semaine dernière.

En opposition potentielle ce week-end, parmi 13 confirmations, se trouvent cinq autres challengers au sein de la famille O’Brien.

Le fils aîné d’Aidan, Joseph, en fournit quatre – Thundering Nights, Pretty Gorgeous, vainqueur du groupe 1 mais non placé deux fois au plus haut niveau cette saison, My Generation et Sense Of Style – tandis que son jeune frère Donnacha pourrait être représenté par Shale.

Seuls deux entraîneurs font encore obstacle à un vainqueur O’Brien de la course de cette année.

Jessica Harrington a trois partants possibles dans le double vainqueur de Groupe Cayenne Pepper, le finaliste de Munster Oaks Silence Please et Oodnadatta.

Willie McCreery est peut-être encore en double, avec Epona Plays, triple vainqueur de groupe, et Insinuendo, l’héroïne peu courue des Blue Wind Stakes du mois dernier.

Les O’Brien dominent également les entrées pour la Group Two Comer Group International Curragh Cup

Mais True Self, la jument globe-trotter de Willie Mullins, également toujours engagée dans la compagnie du groupe trois la veille de la réunion, est un challenger potentiel notable pour Pondus, Santiago et Tiger Moth.

Il en va de même pour la double héroïne irlandaise de St Leger de Dermot Weld, Search For A Song, parmi les 18 qui restent.

Les 12 pouliches juvéniles du Group Two Airlie Stud Stakes incluent la paire de Fozzy Stack Hermana Estrella et Cheerupsleepyjean.

L’ancienne a battu la gagnante suivante de Royal Ascot, Quick Suzy, lors de son seul départ à Naas le mois dernier, tandis que Cheerupsleepyjean a dépassé les grandes chances d’être un bon troisième derrière l’héroïne des Queen Mary Stakes de Gavin Cromwell la semaine dernière.