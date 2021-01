L’usage des langues régionales pendant les procédures de Rajya Sabha a augmenté plus de cinq fois et les parlementaires ont parlé dans 10 des 22 langues prévues pour la première fois en 2018-2020, le sanskrit devenant la cinquième langue indienne la plus utilisée à la Chambre haute.

Avec 12 interventions en sanskrit, toutes en 2019-20, elle est devenue la cinquième langue la plus utilisée dans le Rajya Sabha parmi les 22 langues programmées après l’hindi, le télougou, l’ourdou et le tamoul.

En 2018-2020, avec 163 séances, les langues régionales ont été utilisées 135 fois, dont 66 interventions dans les débats, 62 heures zéro et sept mentions spéciales. Quatre des 22 langues programmées telles que le dogri, le kashmiri, le konkani et le santhali ont été utilisées pour la première fois à la Chambre haute depuis 1952, suite à l’introduction du service d’interprétation simultanée dans ces quatre langues et la langue sindhi à la demande du président de Rajya Sabha Venkaiah Naidu en 2018.

En outre, six langues comme l’assamais, le bodo, le gujarati, le maithili, le manipuri et le népalais ont été utilisées après une longue interruption, révèle un document de Rajya Sabha.

Les efforts du président de Rajya Sabha, Naidu, donnent des résultats avec une utilisation plus diversifiée des langues régionales depuis qu’il a pris ses fonctions en août 2017 et a exhorté les membres de la Chambre à parler dans leurs langues maternelles respectives depuis lors, dans l’esprit de la nature fédérale de la Chambre.

Tout en annonçant la disponibilité des installations d’interprétation simultanée dans les 22 langues prévues en juillet 2018, le président de la RS s’est exprimé dans 10 langues à la Chambre.

Alors que l’hindi et l’anglais sont les langues largement utilisées pendant les travaux de la Chambre, l’utilisation de 21 autres langues indiennes (autres que l’hindi) a augmenté plus de cinq fois (512%) par séance en 2020 par rapport à celle des 14 période de l’année 2004-17.

Les membres de Rajya Sabha ont parlé dans 10 langues programmées (autres que l’hindi) à la Chambre à 269 reprises au cours de 923 séances entre 2004 et 2017, à raison de 0,291 par séance.

En 2020, 49 interventions en langues régionales ont été faites au cours de 33 séances à raison de 1,49 par séance, soit une augmentation à 512%.

En 2013-2017, couvrant plus de 329 séances, les membres de la Chambre haute n’ont parlé que dans 10 langues régionales (autres que l’hindi) 96 fois, toutes limitées à des débats, indique le document.

Le nombre de fois où les langues régionales (autres que l’hindi) ont été utilisées au cours de 2013-2017 (329 séances) et 2018-20 (163 séances), respectivement, était le tamoul (32 et 18), le télougou (19 et 33), l’ourdou ( 19 et 24), Bengali (6 et 17), Sanskrit (0 et 12), Marathi (3 et 6), Odia (5 et 6), Kannada (2 et 5), Punjabi (2 et 3), Malayalam (2 et 0) et assamais (0 et 2).