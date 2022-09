Sans vergogne MAGA – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Il faut le dire. Il faut y répondre. Joe Biden a choisi de passer la majeure partie de son temps de parole à insulter et à craindre les républicains MAGA ou Ultra MAGA. Il a levé le poing lorsqu’il a décrit ces contribuables américains comme extrêmes et dangereux pour notre démocratie. Je voudrais répondre au président Joe Biden.

La majorité silencieuse est MAGA. Joe a bien compris. Nous sommes parmi vous. MAGA sont vos parents, enseignants, grands-parents et vétérans de cette grande nation. La communauté MAGA est constituée de survivants du COVID qui sont restés calmes et ont fait preuve de bon sens tout au long du confinement.

MAGA a livré des courses aux personnes enfermées en raison d’immunités ou de maladies. MAGA a continué à conduire des camions, à réparer des toilettes cassées, à fermer des sacs mortuaires, à prêcher aux paroissiens qui avaient désespérément besoin de conseils. MAGA a courageusement tenu les mains de leurs personnes âgées à travers du plexiglas et a organisé avec courage les mariages et les funérailles de leurs enfants.

MAGA a continué à se présenter au travail chaque jour. MAGA a parlé des vérités alors que les médias grand public ne voulaient pas que vous les entendiez. MAGA a continué à soutenir les troupes et les premiers intervenants.

MAGA est resté silencieux jusqu’à ce qu’ils soient forcés de devenir plus bruyants. MAGA n’a pas attaqué vos villes. MAGA n’a pas blessé vos policiers. MAGA n’a pas défilé violemment dans vos rues durant l’été 2020. MAGA remet tout en question comme le permet la Constitution.

MAGA protège les droits humains en exigeant une protection de bon sens pour ces populations vulnérables. MAGA s’implique de manière organique, et non par compensation ou notoriété. MAGA se lèvera et parlera des incohérences de notre pays et gardera nos bras grands ouverts pour accepter tout républicain de bonne volonté qui souhaite vivre dans une société de droit et d’ordre avec transmission constitutionnelle. C’est MAGA. Sans vergogne MAGA.

Becky Nelson

Loi sur les timbres PAC

