STOCKHOLM (AP) – La Suède s’est réveillée lundi à la perspective de semaines d’incertitude politique après qu’aucun des blocs du pays n’ait réussi à obtenir une majorité claire au pouvoir lors d’élections qui ont donné un nouvel élan à un parti d’extrême droite qui est maintenant le deuxième plus grand du pays.

Avec plus de 94% des bulletins de vote comptés, l’opposition de centre-droit qui comprend le deuxième plus grand parti de Suède, les démocrates suédois, avait une longueur d’avance sur les sociaux-démocrates au pouvoir et leurs alliés du bloc de centre-gauche dirigé par le Premier ministre. Magdalena Andersson, qui n’a pas démissionné.

Le résultat était si proche que l’autorité électorale a déclaré qu’un résultat définitif ne serait pas connu avant mercredi, lorsque les votes non comptés, y compris ceux exprimés à l’étranger, auront été comptés. À l’heure actuelle, les résultats préliminaires rendent peu probable qu’un parti obtienne une majorité de 175 sièges au Riksdag, le parlement suédois, qui compte 349 sièges.

« C’est incroyablement proche. C’est essentiellement un tirage au sort avec 50-50 pour les deux côtés. Donc, nous ne savons pas pour le moment », a déclaré Zeth Isaksson, sociologue à l’Université de Stockholm.

Le plus grand gagnant de la soirée a été le populiste anti-immigration Démocrates suédois, qui a obtenu une forte performance de près de 21 %, son meilleur résultat jamais enregistré. Le parti a gagné sur les promesses de réprimer les fusillades et autres violences de gangs qui ont ébranlé le sentiment de sécurité de beaucoup en Suède.

Le parti a ses racines dans le mouvement nationaliste blanc, mais il y a des années, il a commencé à expulser les extrémistes. Malgré son changement de marque, les électeurs l’ont longtemps considéré comme inacceptable et les autres partis l’ont évité. Mais cela a changé, et son résultat lors de cette élection montre à quel point il a progressé pour se faire accepter.

Les sociaux-démocrates, au pouvoir en Suède depuis 2014, restent le premier parti avec 30,5% des voix. Andersson a déclaré qu’il était évident que le mouvement social-démocrate, qui est basé sur les idéaux de création d’une société égalitaire et d’un État-providence fort, reste fort en Suède.

Le bloc conservateur a été mené pendant la campagne par les modérés de centre-droit, qui ont obtenu 19 %. Le chef Ulf Kristersson a déclaré à ses partisans qu’il était prêt à essayer de créer un gouvernement stable et efficace.

Cependant, la Suède devra probablement faire face à un long processus pour former un gouvernement, comme elle l’a fait après les élections de 2018.

Andersson, une économiste de 55 ans, est devenue la première femme Premier ministre de Suède il y a moins d’un an et a dirigé la candidature historique de la Suède pour rejoindre l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.

The Associated Press