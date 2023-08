Sans Trump, le débat donne aux candidats républicains une chance de créer un élan

Cela n’arrive pas souvent, mais cela arrive ce soir : Donald Trump refuse d’apparaître à la télévision aux heures de grande écoute.

Cela fait du débat présidentiel républicain à Milwaukee une opportunité rare et peut-être cruciale pour la plupart des rivaux de Trump de faire valoir leurs arguments devant un public national – pour beaucoup d’entre eux pour la première fois.

Ne vous y trompez cependant pas, la présence de l’ancien président se fera sentir.

« Comme j’aime le dire, il est dans la pièce, qu’il soit dans la pièce ou non », a déclaré Steven D. Cohen, professeur de communication à la Johns Hopkins Carey Business School de Baltimore, dans le Maryland.

« Chaque candidat essaie d’avoir un moment d’évasion. Et qu’ils obtiennent cela par une image, une attaque ou une déclaration mémorable, ils doivent s’en sortir. Parce qu’à l’heure actuelle, Trump est de loin le favori.»

Les autres, bien sûr, ne le sont décidément pas.

Pas même le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l’homme que de nombreux observateurs et partisans avaient désigné en janvier comme héritier présumé, pour ensuite voir une campagne sans inspiration et sans charisme amener ses résultats dans les sondages au milieu de l’adolescence.

« Je vais vous le dire, il doit marcher un peu sur la corde raide dans la façon dont il parle de Trump », a déclaré Cohen.

« Il doit montrer qu’il a les moyens, qu’il a ce qu’il faut pour affronter Joe Biden, mais il doit le faire sans s’aliéner les électeurs pro-Trump – ni même sans s’aliéner les républicains en général. »

Dans des circonstances normales, avant Trump, la compétition serait pratiquement terminée. Un sondage CBS News publié cette semaine a montré que l’ancien président avait une avance de 62 pour cent parmi les électeurs républicains probables aux primaires.

« Tant que Trump dispose d’une base solide et engagée, il garde le contrôle », a déclaré Mark Rozell, professeur de politique publique à l’université George Mason d’Arlington, en Virginie.

À travers quatre actes d’accusation criminels distincts – Trump envisage de se rendre en Géorgie mercredi, annulant toute couverture post-débat de ses rivaux – cette base n’a montré aucun signe d’abandon, a déclaré Rozell.

« Les chefs de parti et les donateurs ne souhaitent rien d’autre que que Trump plaide en faveur d’un accord et se retire de sa candidature », a-t-il déclaré.

«Compte tenu du soutien massif de la base de Trump, ils ne disent pas haut et fort qu’ils souhaiteraient que le parti passe à autre chose. En fin de compte, ils craignent qu’il ne soit pas un candidat fort aux élections générales et qu’il fasse chuter les Républicains.»

Pour le moment, du moins, les sondages suggèrent le contraire. Mais les contestations judiciaires croissantes de Trump contribuent également à expliquer pourquoi DeSantis est toujours dans la course.

« Dans d’autres circonstances – avec les donateurs l’abandonnant et ses sondages en retard – DeSantis partirait plus tôt et vivrait pour se battre un autre jour », a déclaré Rozell.

« Etant donné qu’il reste pour beaucoup le deuxième choix, il est incité à rester dans la course au cas où Trump se retirerait. »

Cela place l’homme autrefois présenté comme un tueur républicain de Trump dans une position peu enviable : un résultat lamentable de 16 pour cent, selon le sondage de CBS News, et pourtant susceptible d’être une cible populaire sur la scène du débat.

Un autre espoir qui cherchera à renforcer son profil national sera Vivek Ramaswamy, un ancien entrepreneur en biotechnologie qui aime canaliser le mépris à la Trump pour les garde-fous politiques traditionnels pour s’attirer les faveurs du groupe MAGA.

Celui qui se décrit lui-même comme « l’Amérique d’abord conservateur » et « nationaliste américain » s’est récemment classé troisième dans les sondages derrière Trump et DeSantis, à la tête d’un groupe de prétendants potentiels qui n’a pas encore atteint les deux chiffres.

« Trois heures de solide préparation de débat ce matin », a déclaré Ramaswamy mardi sur la plateforme de médias sociaux X, à côté d’une vidéo de lui jouant au tennis torse nu.

« Ramaswamy, qui est cet homme d’affaires incroyable, parvenu, jeune, télégénique et prospère, veut attirer autant d’attention que possible », a déclaré Cohen.

« Je pense qu’être attaqué par DeSantis ou d’autres candidats, pour lui, est une bonne chose, car cela ne fait qu’augmenter sa stature. »

Dans le sondage CBS, l’ancien vice-président Mike Pence était à la poursuite de Ramaswamy avec 5 pour cent, suivi du sénateur de Caroline du Sud Tim Scott avec 3 pour cent.

Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey qui n’hésite pas à attaquer directement Trump, était à égalité avec Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et la seule femme dans le domaine, à 2%.

« Chris Christie est le candidat le plus intéressant du côté républicain », a déclaré Cohen. «Il est le seul à vouloir affronter Donald Trump de front. Il est prêt à dire ce qu’aucun autre républicain n’est prêt à dire. Et il est prêt à le faire publiquement.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et l’ancien gouverneur du New Hampshire, Asa Hutchinson, qui complètent le débat, étaient à égalité en bas du scrutin, à 1 pour cent chacun.

Une poignée d’autres candidats, dont le maire de Miami Francis Suarez, l’ancien membre du Congrès du Texas Will Hurd, la personnalité conservatrice de la radio Larry Elder et le dirigeant du Michigan Perry Johnson, ne se sont pas qualifiés pour participer.

