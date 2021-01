CASTELLINA IN CHIANTI, Italie – Depuis des décennies, les collines du Chianti en Toscane sont une destination de vacances pour les touristes du monde entier. Presque toute l’année, les visiteurs empruntent les routes sinueuses de la région dans leur voiture de location, admirant le paysage laborieusement sculpté par les agriculteurs, où les vignobles se fondent dans les oliveraies et les forêts de chênes cèdent la place aux allées bordées de cyprès. Pour moi, c’est chez moi. Je me souviens avoir déambulé dans les rues en tant que jeune fille en été, entouré de visiteurs du nord de l’Europe. Mon premier emploi a été dans un office de tourisme local, où j’ai aidé les voyageurs avec leurs accents variés recherchez des cartes papier de la région. Les hôtels se remplissaient rapidement à cette époque. Plus de 114000 touristes sont passés par mon village en 2019, et le nombre était encore plus élevé les années précédentes.

Mais la pandémie – qui a perturbé le monde et fait plus de 75 000 morts rien qu’en Italie – a mis un terme au tourisme dans tout le pays et dans mon village, Castellina in Chianti, un hameau de 2 800 habitants. Cette année, les étrangers, qui sirotaient généralement des expressos sur la terrasse du bar local ou faisaient leurs courses au marché fermier, sont introuvables. Et sans eux, la ville semble avoir glissé dans le temps.

Il y a des décennies, les villageois ayant besoin de conseils médicaux, de paperasse pour les services de santé et même de certaines procédures de routine comme des tests sanguins se sont souvent tournés vers la pharmacie locale, qui se trouve sur les ruines de la porte d’entrée médiévale tardive de la ville, juste en face de l’église sur la rue principale pavée. Au fil du temps, cependant, les politiques nationales ont obligé le bureau de santé de la ville à étendre ses services, de sorte que les gens y sont allés à la place. Mais les autorités locales ont fermé le bureau de santé en mars à cause du coronavirus, et les habitants se sont à nouveau retrouvés à compter sur la pharmacie pour les soins de santé de base et les tests de routine. «Les gens nous sont venus comme ils le faisaient il y a des décennies», a déclaré Alessio Berti, 68 ans, qui dirige la pharmacie depuis 46 ans.