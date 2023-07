sans titre f * ck m * ss s ** gon play review – une satire férocement drôle appelle des siècles de drames colonialistes

jemaginez si Caryl Churchill avait écrit Noises Off. Comme la pièce de Michael Frayn, qui montre la même farce grinçante trois fois sous des angles différents, la pièce furieuse et drôle sans titre f * ck m * ss s ** gon de Kimber Lee boucle à travers la même histoire encore et encore. Et comme quelque chose de Churchill, il brise les conventions du théâtre naturaliste pour s’engager dans une discussion fragile avec lui-même. C’est punky, polémique et d’une fraîcheur cinglante.

Alors que le Sheffield Crucible s’apprête à ouvrir Miss Saigon de Boublil et Schönberg la semaine prochaine, la pièce de Lee évoque un siècle de dramatisations colonialistes occidentales de l’Est. À l’est, on pourrait parler du Vietnam, de la Chine, de la Malaisie, du Japon ou du Cambodge – on s’en fout, c’est tous au même endroit, n’est-ce pas ?

Dans un style fortement satirique, le dramaturge parcourt des interprétations pastiches de Madama Butterfly, South Pacific et M*A*S*H, avec des clins d’œil à The King and I et The World of Suzie Wong, les réduisant aux mêmes tropes impérialistes. Une paysanne asiatique exotique (« saleté pauvre mais très propre ») est séduite par un soldat blanc à la mâchoire carrée qui l’abandonne pour une jolie femme occidentale en porcelaine, pour revenir plus tard pour « sauver » leur enfant illégitime. Le suicide ultérieur du paysan résout parfaitement toute culpabilité persistante.

Réduite à ses éléments, l’histoire devient une métaphore du colonialisme – une culture en violant une autre tout en prétendant avoir le droit de son côté. Dans sa répétition, il révèle également un modèle d’attitudes patriciennes à l’égard de la classe et du genre qui sont inextricables de la mentalité impériale. La paysanne est marchandisée, exploitée et réduite au silence trois fois à cause de sa race, de sa pauvreté et de son sexe.

Tout cela explose bruyamment dans le monde moderne alors que Lee considère l’impact psychologique de ces récits dans un dîner multiculturel où les points de vue vont du déni à l’assimilation à la résistance en colère. La dramaturge jette son dévolu sur une vision du monde coloniale qui affecte non seulement l’art mais aussi la vie réelle.

L’ambiance passe du comique à la confrontation dans la production de Roy Alexander Weise, qui fait partie du festival international de Manchester, alors qu’une superbe Mei Mac – drôle et féroce – résiste avec succès au stéréotype de Kim soumise, pour affronter des pressions sociétales indépendantes de sa volonté. Elle dirige un excellent ensemble dans une production pleine d’esprit, d’aiguilletage et de bolshie.