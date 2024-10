Sans stars principales, WWE NXT fait des numéros de type câble sur The CW

Les données d’audience et d’audience sont disponibles pour l’épisode du 15 octobre de WWE NXT sur The CW.

Selon Wrestlenomicsl’émission a réuni en moyenne 639 000 téléspectateurs et a obtenu une note de 0,18 chez les 18-49 ans. Les deux représentent de grosses baisses par rapport à l’épisode de la semaine dernière avec Randy Orton, Bianca Belair, Jade Cargill et d’autres talents principaux – 27 % de l’audience globale et 25 % dans la démo, pour être exact. Ils sont également assez similaires à ce que la série faisait sur le câble avant de déménager dans sa nouvelle maison de diffusion le 1er octobre, avec la star invitée CM Punk.

La couverture par TBS du deuxième match de la série de championnats de la Ligue américaine de baseball a terminé première sur toute la télévision dans une note de 18 à 49, avec une note de 1,28 sur un total de 5,4 millions de téléspectateurs. NXT n’a pas terminé dans le top dix, par Programmation Insider.

La semaine prochaine, NXT le renvoie chez lui pour l’événement live premium Halloween Havoc de la marque. Cela conduira-t-il à un public plus large, ou la série désormais en noir et blanc se contentera-t-elle de faire le même genre de numéros sur la CW qu’elle le faisait aux États-Unis ? Pendant que vous réfléchissez à cela…

Voici un aperçu de l’audience de NXT et de la part d’audience de la tranche démographique 18-49 ans au cours de l’année écoulée :

* Diffusé sur SyFy

** Déplacé sur le réseau de diffusion The CW à compter de cette date

