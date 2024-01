Sans se laisser décourager par la guerre à Gaza, des milliers d’Indiens cherchent du travail en Israël | Chômage

Rohtak, Inde – C’est un matin glacial de janvier et le soleil ne s’est pas encore levé.

Pramod Sharma, frissonnant, fait la queue devant l’entrée principale du campus de l’Université Maharshi Dayanand (MDU) à Rohtak, une petite ville de l’État indien de l’Haryana, au nord de l’Inde, à environ 84 km de New Delhi.

Sharma, 43 ans, est rejoint par des centaines d’autres hommes qui se présentent à un examen de compétences pour le rôle de charpentier coffrant en Israël – c’est la première fois que le secteur israélien de la construction s’ouvre aux Indiens, qui y avaient auparavant trouvé du travail principalement comme aide-soignants.

Après plus de 100 jours de guerre israélienne contre Gaza, une crise du travail est apparue dans le pays, enracinée dans la décision d’empêcher des dizaines de milliers de Palestiniens de travailler en Israël.

En octobre, des entreprises de construction israéliennes auraient demandé à leur gouvernement de Tel Aviv de leur permettre d’embaucher jusqu’à 100 000 travailleurs indiens pour remplacer les Palestiniens dont les permis de travail avaient été suspendus après le début de l’offensive de Gaza.

En Inde, la recherche désespérée de main-d’œuvre par Israël a à son tour révélé un fossé entre les affirmations de réussite économique du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, qui insiste sur le fait que la hausse du PIB transforme le pays en une puissance mondiale, et la réalité vécue par des millions de personnes. . Alors que l’Inde se dirige vers des élections nationales, le taux de chômage oscille autour de 8 pour cent.

Le gouvernement de l’Haryana a annoncé en décembre la création de 10 000 postes pour les ouvriers du bâtiment en Israël, dont 3 000 postes pour les charpentiers et les ferronniers, 2 000 pour les carreleurs et 2 000 pour les plâtriers. Son annonce indiquait que le salaire pour ces emplois serait d’environ 6 100 shekels, soit environ 1 625 dollars par mois – dans un État où le revenu par habitant est d’environ 300 dollars par mois.

Le même mois, l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé de l’Inde, a également publié une annonce similaire pour 10 000 travailleurs supplémentaires. Selon certaines informations, la campagne de recrutement a débuté mardi dans la capitale de l’État, Lucknow, attirant des centaines de candidats.

C’est la file d’attente pour les campagnes de recrutement visant à envoyer des travailleurs travailler en Israël. La sélection des inscriptions et des inscriptions a commencé à l’ITI Lucknow le 23 janvier et on assiste à un afflux massif de demandeurs d’emploi de l’UP, du Bihar et du Bengale occidental. pic.twitter.com/jLsVogk7QC – Piyush Rai (@Benarasiyaa) 24 janvier 2024

Plus tôt ce mois-ci, des recruteurs israéliens sont arrivés en Inde pour interviewer les travailleurs.

Un responsable de l’Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited, l’une des agences gouvernementales de l’État supervisant la campagne de recrutement, a déclaré à Al Jazeera qu’en moyenne 500 à 600 candidats étaient interrogés chaque jour au cours de la campagne de recrutement d’une semaine à Rohtak qui s’est terminée dimanche.

‘L’opportunité d’une vie’

Sharma est venue à Rohtak avec un groupe d’environ 40 autres travailleurs du Bihar, l’un des États les plus pauvres de l’Inde, à plus de 1 000 kilomètres à l’est de Rohtak.

Il a déclaré à Al Jazeera qu’il avait d’abord passé un test verbal auprès d’une agence de recrutement du Bihar, qui l’avait interrogé sur des sujets liés à la construction.

« Ils m’ont dit que j’avais passé la première série d’entretiens, qu’un client israélien allait maintenant venir à Rohtak pour une deuxième série d’entretiens et que je devrais venir ici », a-t-il déclaré.

“Nous avons dormi à l’intérieur du bus dans ce froid ces trois derniers jours et utilisé les toilettes d’un restaurant en bordure de route, en attendant notre entretien.”

Sharma, qui a perdu son emploi dans le bâtiment à New Delhi pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, a déclaré que travailler en Israël semble être « une opportunité unique » de sortir de la pauvreté.

Depuis lors, il travaille dans le cadre d’un programme d’emploi du gouvernement qui lui rapporte moins de 3 dollars par jour pour cinq heures de travail dans un champ. Mais il avait encore du mal à fournir trois repas équivalents à sa femme, ses deux enfants et une sœur à charge.

« Si je parviens à trouver ce travail en Israël, je pourrai subvenir aux besoins de mes enfants et économiser suffisamment pour marier ma sœur », a-t-il déclaré.

Shiv Prakash, un autre ouvrier du bâtiment du Bihar revenu d’Arabie Saoudite l’année dernière, a déclaré que le salaire proposé par les entreprises israéliennes est trois fois supérieur à celui qu’il gagnait auparavant.

« Qui voudrait rater une telle opportunité ? a demandé l’homme de 39 ans.

Vikas Kumar, 32 ans, du district de Panipat dans l’Haryana, s’est également présenté au test de compétences. Il a déclaré que les responsables israéliens avaient mis en place plusieurs simulations liées à la construction.avec les candidats effectuant une démo en direct lors du tour final.

Kumar travaille 12 heures par jour comme plâtrier et gagne 120 dollars (10 000 roupies) par mois. Il espère trouver un emploi en Israël pour subvenir aux besoins de sa famille de six personnes.

Les citoyens israéliens et les travailleurs étrangers fuient la guerre

L’économie israélienne a été durement touchée le 7 octobre lorsque le Hamas a lancé une attaque sans précédent sur son territoire, tuant près de 1 200 personnes. Depuis lors, les forces israéliennes ont tué au moins 24 620 Palestiniens, dont 16 000 femmes et enfants, à Gaza.

La guerre a également forcé près de 500 000 Israéliens et plus de 17 000 travailleurs étrangers à quitter le pays, selon les données de l’Autorité israélienne de la population et de l’immigration. En outre, environ 764 000 Israéliens, soit près d’un cinquième de la population active israélienne, sont actuellement au chômage en raison d’évacuations, de fermetures d’écoles ou d’appels de réserve dans l’armée pour la guerre.

Le secteur israélien de la construction repose principalement sur une main-d’œuvre étrangère, dont une majorité de Palestiniens. Cependant, après le début de l’assaut sur Gaza, les permis de travail de plus de 100 000 travailleurs palestiniens ont été suspendus par le gouvernement israélien.

Alors que la guerre en cours est citée comme la raison pour laquelle Israël recherche des travailleurs indiens, le gouvernement israélien travaillait sur ce plan depuis plus de huit mois. En mai 2023, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a signé un accord avec son homologue indien, S Jaishankar, autorisant 42 000 travailleurs indiens du bâtiment à migrer pour travailler.

Mais ce n’est pas seulement la classe ouvrière qui désire se rendre en Israël pour y travailler. De jeunes Indiens instruits postulent également à ces emplois à la recherche d’un revenu stable.

Sachin, un étudiant de 25 ans en dernière année d’ingénierie dans une université publique de l’Haryana, s’est également présenté à l’interview. “Personne ne voudrait aller dans un endroit où des roquettes survolent, mais il y a peu d’opportunités en Inde”, a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Selon un rapport de 2023 d’une grande université privée, le taux de chômage en Inde parmi les diplômés universitaires de moins de 25 ans a atteint le chiffre stupéfiant de 42 % après la pandémie.

« Opposons-nous au déracinement des travailleurs palestiniens »

Mais le projet de l’Inde d’envoyer des travailleurs dans un pays effectivement impliqué dans un génocide des Palestiniens a été critiqué par les groupes syndicaux et l’opposition.

En novembre, 10 des plus grands syndicats indiens ont publié une déclaration ferme, exhortant le gouvernement à ne pas envoyer de travailleurs indiens en Israël dans le contexte de la guerre en cours à Gaza.

« Rien ne pourrait être plus immoral et désastreux pour l’Inde que cette ‘exportation’ de travailleurs vers Israël. Le fait que l’Inde envisage même d’« exporter » ses travailleurs montre la manière dont elle a déshumanisé et marchandisé les travailleurs indiens », indique le communiqué.

La Fédération indienne des travailleurs de la construction, un autre syndicat important, s’est également opposée à « toute tentative visant à envoyer les pauvres ouvriers du bâtiment de notre pays en Israël pour surmonter sa pénurie de main-d’œuvre et soutenir de quelque manière que ce soit ses attaques génocidaires contre la Palestine ».

Tapan Kumar Sen, ancien parlementaire indien et secrétaire général du Centre des syndicats indiens, a déclaré que son organisation n’était pas opposée à la mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre, mais qu’elle ne devrait pas se faire au détriment des travailleurs palestiniens.

« Nous voulons que tous les travailleurs trouvent du travail. Nous ne voulons pas que quelqu’un soit licencié et que quelqu’un d’autre se voit confier un emploi. Chaque travailleur indien devrait s’opposer au déracinement des travailleurs palestiniens et à leur remplacement par des travailleurs indiens », a déclaré le sénateur.

Clifton D’Rozario, secrétaire national du Conseil central des syndicats de toute l’Inde, a déclaré à Al Jazeera que le gouvernement indien agissait comme un « entrepreneur » pour Israël et que l’idée d’envoyer des travailleurs en Israël lui rappelait la servitude sous contrat pendant le colonialisme britannique. Dans le 19ème siècle.

« Il est inacceptable qu’un État négocie pour qu’une partie des travailleurs soit envoyée dans un État particulier, qui a un historique d’oppression d’une autre communauté, pour les remplacer quelles que soient les circonstances. Même s’il n’y a pas de conflit, je dis que ce n’est pas acceptable », a-t-il déclaré.

Alors que les critiques se multipliaient, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, a déclaré la semaine dernière lors d’une conférence de presse que le gouvernement était conscient de sa responsabilité d’assurer la sûreté et la sécurité des ressortissants indiens à l’étranger. Il a déclaré que la législation du travail en Israël était « robuste et stricte, et qu’elle assure la protection des droits du travail et des droits des migrants ».

Al Jazeera a contacté les responsables israéliens qui ont mené les entretiens, mais ceux-ci ont refusé de parler ou de fournir des informations sur la campagne de recrutement.

Les experts estiment que l’Inde devrait évaluer minutieusement les conditions qu’elle imposerait aux travailleurs en Israël, même si cela s’avérait financièrement avantageux.

Dans le passé, Israël a été accusé de violer les droits des travailleurs. Selon un rapport de Human Rights Watch de 2015, les travailleurs thaïlandais du secteur agricole israélien recevaient des salaires inférieurs au salaire minimum. Ils ont également été soumis à des conditions de travail dangereuses et contraints de travailler de longues heures.

Il existe également des exemples de travailleurs indiens pris dans la ligne de mire des conflits au Moyen-Orient.

En mars 2018, le gouvernement indien a admis que 39 travailleurs indiens avaient été tués après avoir été kidnappés par l’EIIL (ISIS) armé…