“Sans se décourager”: les militants des animaux de Kelowna s’expriment après le verdict de la manifestation contre la ferme porcine d’Abbotsford

Les militants pour les animaux de Kelowna ne sont pas découragés après que les dirigeants d’une manifestation dans une ferme porcine d’Abbotsford aient récemment été condamnés au criminel.

Amy Soranno et Nick Schafer ont été condamnés à 30 jours de prison et à un an de probation pour introduction par effraction et méfait, après avoir organisé une manifestation à la ferme porcine Excelsior le 28 avril 2019. Soranno et Schafer de Kelowna font appel de leurs condamnations, ont vu leur peine différée et ont été libérées sous caution, dans l’attente de l’appel.

Les deux ont agi en tant que principaux organisateurs d’une manifestation impliquant des militants du groupe Meat the Victims entrant dans la ferme porcine Excelsior où ils ont enregistré des séquences vidéo de ce qu’ils allèguent être de la maltraitance des animaux.

Bill Broome, membre de Meat the Victims, a déclaré qu’il n’arrêterait pas son travail de militant et qu’il est plus déterminé que jamais.

Broome considère que la condamnation du juge Frits Verhoeven est «partiale» et a déclaré que les lois entourant l’élevage sont «injustes».

Immédiatement après la condamnation de Soranno et Schafer le 12 octobre, un groupe de Meat the Victims a organisé une autre manifestation à la ferme porcine Excelsior, en solidarité avec l’accusé.

“J’étais livide”, a déclaré Broome à propos de la condamnation pénale. Il a expliqué que regarder ses amis recevoir une peine de 30 jours de prison « a allumé un feu sous [his] bout.”

Broome a assisté à la manifestation de 2019 et a déclaré qu’il était frustré par le verdict parce que le groupe est entré pacifiquement dans la grange pour protester. Il a dit que les militants voulaient faire prendre conscience de la souffrance “injuste” qui les entourait alors qu’ils étaient à la ferme porcine.

Roy Sasano, l’un des quatre militants d’Excelsior, a déclaré que Meat the Victims estimait qu’ils devaient agir. Il a dit que le groupe avait déjà contacté la BC SPCA au sujet d’allégations de maltraitance d’animaux dans la ferme porcine, mais qu’aucun changement n’avait été apporté.

La BCSPCA a expliqué que pour l’affaire Excelsior, une enquête a eu lieu. Cependant, la seule preuve de cruauté qui leur a été présentée était une vidéo obtenue illégalement, qui est irrecevable devant un tribunal.

Le 18 octobre, un groupe d’activistes associés à Meat the Victims a organisé une manifestation lors d’un gala pour la BCSPCA à Vancouver, appelant l’organisme de bienfaisance à renoncer à ses droits en tant qu’exécuteur des lois sur la cruauté envers les animaux.

Au cours du procès, les accusés n’ont pas été autorisés à montrer des séquences vidéo recueillies à l’intérieur de la grange. L’interdiction a frustré les membres de Meat the Victims et de nombreux membres ont depuis publié les images sur leurs comptes de médias sociaux.

Le juge Verhoeven a statué que la vidéo ne pouvait pas être montrée car l’affaire ne portait pas sur la question de savoir si la maltraitance des animaux avait eu lieu ou non. Il a déclaré que le procès visait exclusivement à déterminer si Soranno et Schafer avaient commis les crimes d’introduction par effraction et de méfait.

Sasano a déclaré que bien qu’il ne soit pas dissuadé de manifester, il se concentre sur la refonte des actions du groupe afin de protéger les futurs militants. Il a dit que l’expérience lui avait donné un aperçu du fonctionnement de la BC SPCA et de la police.

Sasano a déclaré qu’il s’efforcerait d’être plus prudent lors de la création de “désobéissance civile” à l’avenir.

Broome a déclaré que le procès ne le dissuadera pas de protester, « ce verdict me donne du pouvoir… nous sommes là. Nous n’allons pas partir.

Avec des fichiers de Vikki Hopes

abbotsfordcruauté envers les animauxbien-être animalVille de KelownaCrime