Sans récit de Covid, les censeurs chinois ne savent pas quoi faire

Depuis que la Chine a abandonné sa politique stricte «zéro Covid», une blague a fait le tour des réseaux sociaux à propos de ce changement soudain.

Trois hommes qui ne se connaissent pas sont assis dans une cellule de prison. Chacun explique pourquoi il a été arrêté :

“Je me suis opposé aux tests Covid.”

“J’ai soutenu les tests Covid.”

“J’ai effectué des tests Covid.”

La blague n’a pas encore été largement censurée. C’est un signe à quel point le Parti communiste chinois, généralement un maître de la messagerie, a du mal à trouver une explication cohérente du changement de politique et une directive claire sur ce qu’il faut faire avec une explosion de cas menaçant désormais le système médical du pays. Ressources.

Le changement a été si vertigineux que même deux semaines plus tard, le puissant système de propagande et de censure de l’État n’a pas encore rattrapé le flot de confusion et de critiques qui s’infiltre dans les contrôles Internet généralement stricts du pays.

Hormis la présentation des nouvelles règles de Covid, les médias officiels chinois n’ont toujours pas offert beaucoup de conseils de la part des principaux dirigeants sur la situation. Selon les experts, les centaines de milliers de censeurs d’Internet du pays n’ont pas reçu d’indications sur ce qu’il faut autoriser et ce qu’il faut supprimer – et peuvent être confus, étant donné que ce qui a été bloqué il y a un mois est désormais la politique officielle. De nombreux Chinois ont demandé pourquoi ils avaient supporté des années de fermetures sévères et de restrictions de voyage, uniquement pour que les dirigeants les abandonnent et permettent au virus de se propager sans relâche.

Pour les dirigeants chinois, le maintien de la confiance du public repose, en partie, sur une tâche difficile : trouver un récit qui donne un sens à l’inversion.