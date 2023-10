"Sans précédent": Raghav Chadha critique le BJP après un revers judiciaire sur un bungalow

Dans un revers pour le député de l’AAP Rajya Sabha, Raghav Chadha, un tribunal de Delhi a statué qu’il n’avait pas le droit de continuer à occuper le bungalow gouvernemental qui lui avait été attribué après l’annulation de l’attribution. Le tribunal a levé le sursis provisoire accordé à M. Chadha, ce qui signifie que le Secrétariat du Rajya Sabha peut lui demander de quitter le bungalow à tout moment.

Dans une déclaration publiée après l’ordonnance du tribunal, le leader de l’AAP a qualifié l’annulation de l’attribution d’arbitraire et sans précédent, et a allégué qu’elle avait été faite sous la « dictature du BJP pour promouvoir ses motivations politiques et ses intérêts particuliers ». Il a également évoqué plusieurs autres députés vivant pour la première fois dans de tels logements et a déclaré qu’il engagerait « les poursuites judiciaires appropriées ».

Procès

M. Chadha a reçu un bungalow de type 6 en juillet de l’année dernière et avait demandé au président du Rajya Sabha un logement plus grand de type 7, qui lui a été attribué en septembre de la même année. En mars, cependant, le secrétariat avait annulé l’attribution, arguant que le nouveau député n’avait pas droit à un bungalow de ce niveau.

Le député de l’AAP a été prié de quitter le bungalow, qui se trouve sur Pandara Road, dans le centre de Delhi, et a déposé une plainte devant le tribunal de Patiala House de Delhi contre cette ordonnance. Le tribunal avait accordé un sursis provisoire le 18 avril.

Levant le sursis vendredi, le tribunal de Patiala House a déclaré que M. Chadha ne pouvait pas revendiquer un droit absolu d’occuper le bungalow.

« Le demandeur ne peut pas prétendre qu’il a le droit absolu de continuer à occuper le logement pendant toute la durée de son mandat en tant que membre du Rajya Sabha. L’attribution d’un logement gouvernemental n’est qu’un privilège accordé au demandeur et il n’a aucun droit acquis de continuer à occuper. il en sera de même après l’annulation de l’attribution », a déclaré le tribunal dans son ordonnance.

Le juge a fait remarquer que l’argument selon lequel l’attribution, une fois effectuée, ne peut en aucun cas être annulée pendant toute la durée du mandat du député « mérite d’être rejeté ». Le tribunal a également souligné qu’en tant que député, M. Chadha n’a aucun droit acquis sur le logement et que son statut était similaire à celui d’un titulaire de permis.

« Au-dessus de sa note »

En juin, le comité du logement de Rajya Sabha avait déclaré que le bungalow de type 7 était au-dessus du niveau de M. Chadha en tant que député pour la première fois et que de tels logements étaient généralement attribués à d’anciens ministres de l’Union, d’anciens gouverneurs ou d’anciens ministres en chef.

Le chef du comité avait également souligné que le député du BJP Radha Mohan Das avait également été transféré d’un bungalow de type 7 à un bungalow de type 5.

‘Sans préavis’

Dans un communiqué, M. Chadha a déclaré qu’il avait été ciblé et victimisé à tort, et a critiqué le BJP pour avoir tenté d’étouffer les critiques politiques de députés comme lui.

« L’annulation de mon logement officiel dûment attribué a été arbitraire sans aucun préavis. Il est sans précédent dans plus de 70 ans d’histoire du Rajya Sabha qu’un membre en exercice du Rajya Sabha soit expulsé de son logement dûment attribué où il a réside depuis un certain temps et il lui reste encore plus de 4 ans de mandat », a déclaré le leader de l’AAP.

M. Chadha a affirmé qu’il y avait de nombreuses irrégularités dans l’ordre et que les mesures prises par le Secrétariat du Rajya Sabha constituaient une violation flagrante des règles et règlements.

S’en prenant au BJP, le député a déclaré : « La manière dont tout cet exercice s’est déroulé ne me laisse d’autre choix que de croire que ceux-ci ont été menés sous les ordres du BJP pour promouvoir leurs motivations politiques et leurs intérêts particuliers afin de saborder et d’étouffer. les critiques politiques soulevées par des parlementaires bruyants comme moi.

« Ceci, ainsi que ma suspension en tant que député, qui a été initiée par les bancs du Trésor, ne laisse aucun doute sur le fait que le BJP ne ménage aucun effort pour cibler les députés qui se font entendre. Cela équivaut à une ingérence injustifiée dans l’exercice de leurs fonctions de représentants à la Chambre et touche le fond de la politique de vendetta », a-t-il ajouté.

Pour étayer son affirmation, M. Chadha a souligné que bon nombre de ses voisins étaient de nouveaux députés qui s’étaient vu attribuer exactement le même logement au-delà de ce à quoi ils avaient droit. Il a pris les noms de Sudhanshu Trivedi du BJP, du danois Ali du parti Bahujan Samaj, de Rakesh Sinha et de l’ancien député Roopa Ganguly, qui était l’ancien occupant du bungalow qui lui avait été attribué.

« Il est intéressant de noter qu’environ 118 des 240 membres du Rajya Sabha vivent dans des logements au-dessus de ce à quoi ils ont droit, mais ciblent et interfèrent de manière sélective avec les représentants bruyants, qui s’opposent fermement au BJP dans la salle des députés et maintiennent une démocratie saine, est un regret. situation pour la nation », a déploré le député.

« Le tribunal de première instance avait initialement accepté mon plaidoyer et m’avait accordé des mesures provisoires. Il m’a maintenant renvoyé pour une raison technique juridique, qui, selon moi, est légalement conseillé de déclarer qu’elle repose sur une compréhension incorrecte de la loi. Je prendrai les mesures juridiques appropriées en temps utile. Il va sans dire que je continuerai à faire entendre la voix des habitants du Pendjab et de l’Inde sans crainte, quels que soient les coûts impliqués », a-t-il ajouté.