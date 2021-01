Le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé à l’armée de renforcer la formation en 2021 et d’utiliser plus de haute technologie dans ses exercices. La commande intervient après des affrontements tendus avec l’Inde et Taiwan l’année dernière.

Xi, qui préside la Commission militaire centrale de Chine, a ordonné à l’Armée populaire de libération (APL) de maintenir «Préparation au combat à plein temps» et être prêt à «Agir à tout moment.»

«Les commandants et les soldats de toute l’armée doivent… faire avancer l’esprit de combat sans craindre les épreuves et la peur de la mort», l’ordre lu, notant que cette année sera le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois.

Xi a demandé à l’APL de renforcer sa «Formation de première ligne» et « Augmenter considérablement » l’utilisation de la technologie dans les exercices. Appel à la technologie moderne «Le cœur de l’efficacité au combat», Xi a ordonné à l’armée d’utiliser des simulations informatiques dans les exercices et d’explorer des moyens d’ajouter plus de méthodes de haute technologie et en ligne à leurs opérations.

Selon le South China Morning Post, la mention de non spécifié «Luttes militaires de première ligne» dans l’ordre général de début d’année à l’armée était un écart par rapport aux ordres antérieurs émis par Xi, dans lesquels l’APL avait été «Gérer les crises et dissuader la guerre.»

La Chine a connu des tensions accrues avec ses voisins l’Inde et Taiwan tout au long de l’année dernière.

Les hostilités le long de la frontière himalayenne ont abouti à une escarmouche sanglante en juin, lorsque 20 soldats indiens ont été tués, et Pékin a subi un nombre inconnu de victimes. L’atmosphère sur le terrain est restée tendue depuis, malgré l’engagement des deux parties à la désescalade.

Le mois dernier, la Chine a envoyé un porte-avions à travers le détroit de Taiwan un jour après qu’un navire de guerre américain y ait navigué. La posture militaire accrue de Pékin dans la région a eu lieu lorsque Taipei a lancé un programme de réarmement et a conclu plusieurs accords d’armes majeurs avec Washington.

La Chine et les États-Unis ont continué à s’accuser mutuellement de manœuvres de provocation dans la mer de Chine méridionale, tandis que leurs relations étaient encore plus endommagées par une guerre commerciale et le soutien de Washington au mouvement de protestation à Hong Kong.

