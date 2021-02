Israël est la seule démocratie au monde à interdire à ses citoyens de rentrer chez eux pendant la pandémie, a déclaré l’Institut israélien de la démocratie (IDI), exhortant les autorités à relâcher une interdiction d’entrée qui, selon lui, viole les droits de l’homme.

Tous les points d’entrée en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne restent fermés depuis le 25 janvier dans le cadre des mesures du gouvernement Benjamin Netanyahu pour empêcher les nouvelles variantes de coronavirus d’entrer dans le pays. Personne ne peut entrer ou sortir, sauf les rares qui ont reçu une autorisation spéciale du Comité des exceptions.

Les sévères restrictions qui ont conduit des milliers d’Israéliens à se retrouver bloqués à l’étranger sont «Extrêmement problématiques d’un point de vue constitutionnel et sont sans équivalent dans le monde démocratique», Les experts de l’IDI ont déclaré dimanche dans un document soumis au procureur général adjoint d’Israël, Raz Nizri.

L’Australie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et d’autres pays ont essayé différentes approches pour lutter contre le virus, mais tous ont permis à leurs citoyens de rentrer, a souligné l’institut.

Abordant les restrictions israéliennes, l’organisme indépendant, qui œuvre pour renforcer la démocratie en Israël, a déclaré qu’il y a «Une crainte que l’érosion des droits affectés ne soit pas proportionnée, mais plutôt extrême, même au vu du défi sanitaire actuel.»

Les changements extrêmes de politique – d’un aéroport entièrement ouvert à une fermeture complète sans avertissement, en attrapant des citoyens inconscients qui ont voyagé légalement à l’étranger, avec l’espoir qu’ils seraient en mesure de revenir, et sans leur donner une chance de se préparer en conséquence – crée des situations humaines intolérables.

Le journal a également souligné que l’interdiction d’entrée enfreignait les droits de vote du peuple avant les élections nationales du 23 mars. Selon la loi israélienne, les citoyens ne peuvent voter qu’à l’intérieur du pays. La quatrième élection en deux ans a été déclenchée après que la coalition entre le Likud du Premier ministre Netanyahu et le parti Kakhol lavan de son principal rival, le ministre de la Défense Benny Gantz, s’est effondrée à la fin de l’année dernière, à la suite de désaccords budgétaires.

L’opposition a récemment accusé Netanyahu d’exploiter le Comité des exceptions dans son propre intérêt en n’autorisant que les citoyens ayant des opinions de droite sur Israël avant les élections. Un rapport de la Douzième chaîne a affirmé que 90% des personnes autorisées à rentrer étaient des juifs orthodoxes qui seraient plus susceptibles de donner leur vote au Premier ministre, qui est resté en poste depuis 2009.

Cependant, certains médias ont critiqué le rapport comme « sans fondement. » Ils ont insisté sur le fait que les chiffres fournis par Channel 12 ne pouvaient pas être vérifiés, car les passagers des vols d’urgence n’étaient pas classés comme «Haredi» ou « séculier. » Les représentants orthodoxes ont également nié que les Haredi obtiennent une quelconque préférence de la part des autorités.

«L’État doit trouver une réponse [to the pandemic] qui est solide sur le plan épidémiologique et constitutionnellement proportionné et doit permettre aux citoyens de rentrer chez eux sans délai », ont conclu les experts de l’IDI.

