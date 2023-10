Sans Messi, pourquoi regarder les Playoffs de la Coupe MLS ?

De juin à septembre, tout ce que nous avons entendu de la part de la MLS et d’Apple, c’est Messi, Messi et Messi. Maintenant que l’Inter Miami est hors des séries éliminatoires et que Messi est en mission internationale, l’attention revient aux éliminatoires de la Coupe MLS. Mais sans le principal point central de la ligue, quelles sont les raisons rédemptrices de regarder les séries éliminatoires de la Coupe MLS ?

Même si une star comme Messi n’est pas disponible, la Major League Soccer accueille toujours plusieurs joueurs d’élite dans l’édition de cette saison des éliminatoires de la Coupe MLS. Mieux encore, ces joueurs sont répartis dans toute la ligue. Ils ne sont pas entassés dans une seule équipe où la MLS repose son intrigue. De plus, la ligue démontre la parité mieux que la plupart des autres. C’est véritablement l’idée selon laquelle « n’importe quelle équipe peut gagner n’importe quel jour ».

Les éliminatoires de la Coupe MLS commencent dans deux semaines. Avec un nouveau format en place pour la première saison d’Apple diffusant les séries éliminatoires, voici les meilleures raisons de regarder les séries éliminatoires de la Coupe MLS même sans Messi.

Les séries éliminatoires de la Coupe MLS seront dramatiques sans Messi

La plupart des fans occasionnels considéreront la Coupe des Ligues comme l’un des meilleurs drames récents de la Major League Soccer. Lionel Messi a marqué des buts tardifs et a remporté les tirs au but au cours de cette série d’invincibilité. Il a contribué à attirer de nombreux nouveaux téléspectateurs vers le Season Pass MLS depuis Apple TV. Sans Messi, les éliminatoires de la Coupe MLS n’auront pas ce drame, n’est-ce pas ?

Eh bien, quand vous regardez les dernières saisons des séries éliminatoires de la Coupe MLS, il n’y a eu que du drame. Le match éliminatoire le plus récent, la finale 2023, a été l’un des meilleurs matchs de l’histoire de la MLS. LAFC a battu l’Union de Philadelphie aux tirs au but après que Gareth Bale a égalisé à la 128e minute. LAFC a eu plus de drame en demi-finale de conférence auparavant. El Trafico présentait un de Cristian Arango.

L’année précédente, l’Union de Philadelphie et le Real Salt Lake avaient remporté les derniers matchs. Puis, lors de la finale de la Coupe MLS 2021, les Timbers de Portland ont égalisé dans les arrêts de jeu pour envoyer le match aux tirs au but. Le New York City FC a cependant réussi à remporter les tirs au but.

LAFC et NYCFC affichent également la parité lors des éliminatoires de la Coupe MLS. LAFC a remporté le Supporters’ Shield la saison dernière. Elle est devenue la huitième équipe à avoir le meilleur bilan en saison régulière et à remporter la Coupe MLS. En comparaison, le NYCFC et les Portland Timbers sont tous deux entrés dans les séries éliminatoires en tant que quatrième meilleure équipe de leurs conférences respectives. Portland a battu la tête de série n°1 avec un but à la 90e minute, tandis que le NYCFC a utilisé des pénalités pour éliminer le New England Revolution, l’équipe qui a établi le record du plus grand nombre de points en une saison de MLS.

Messi ne sera pas celui qui offrira ces moments lors des éliminatoires de la Coupe MLS cette saison. Pourtant, ce drame va se produire.

Une puissance de star forte lors des séries éliminatoires de la Coupe MLS

Au lieu de cela, le drame pourrait venir de l’une des autres stars de la Major League Soccer. La MLS approche de la fin de la course au Soulier d’Or, qui revient au joueur ayant marqué le plus de buts en saison régulière. Denis Bouanga du LAFC ouvre la voie avec 19 buts. Cependant, Hany Mukhtar du Nashville SC et Luciano Acosta du FC Cincinnati, vainqueur du Supporters’ Shield cette saison, ne sont pas loin derrière. Chacun de ces trois joueurs devrait jouer un rôle central pour son équipe au début des séries éliminatoires.

La Major League Soccer a identifié Acosta comme l’un des candidats pour remporter le prix Landon Donovan MLS MVP. Les autres sont Roma Burki de St. Louis CITY, le vainqueur de la Coupe du monde Thiago Almada d’Atlanta United et Daniel des San Jose Earthquakes. Chacune de ces équipes devrait participer aux séries éliminatoires de la Coupe MLS. Seulement jour de décision le drame les empêcherait d’entrer.

Il y a donc des individus à surveiller dans toute la ligue. Ce n’est peut-être pas le tirage au sort qu’espèrent la MLS et Apple. Cependant, leur talent est suffisant pour les maintenir dans la conversation parmi les meilleurs joueurs de la MLS cette saison. Encore une fois, Messi est peut-être le meilleur joueur de la Major League Soccer, mais il n’est pas seul en matière de talent.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil.