Sans médecin de famille ? Les médecins proposent des solutions à court terme

La dose28:10Comment puis-je prendre ma santé en main sans médecin de famille? Des millions de Canadiens n’ont pas de médecin de famille ni de fournisseur de soins primaires. Le Dr Peter Lin, médecin de famille et directeur du Centre canadien de recherche sur le cœur, explique comment les gens peuvent prendre leur santé en main lorsqu’ils sont entre deux ou à la recherche d’un fournisseur de soins primaires.

Des millions de Canadiens n’ont pas de médecin de famille, et avec les longues attentes aux urgences et aux cliniques sans rendez-vous, beaucoup se demandent où ils peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin.

Alors, comment les gens peuvent-ils s’assurer que leur santé est prise en charge lorsqu’ils n’ont pas de fournisseur de soins primaires régulier?

Il n’y a pas de réponse unique, car les besoins de santé individuels sont complexes et peuvent varier en fonction de facteurs tels que l’âge, les antécédents familiaux et toute maladie chronique existante. Le premier conseil est de ne pas renoncer à trouver un médecin de famille, car de nombreux médecins conviennent que les gens devraient avoir un médecin de famille ou un fournisseur de soins primaires.

“Nous avons besoin de cette continuité des soins pour nous assurer que vous n’aurez pas d’ennuis”, a déclaré le Dr Peter Lin, médecin de famille à Toronto et directeur du Centre canadien de recherche sur le cœur, au Dr Brian Goldman sur La dose.

« Médecins de famille… soins primaires [providers]les infirmières praticiennes… sont vraiment douées pour la reconnaissance des formes pour essayer de comprendre ce qui se passe et assembler les pièces.”

Les médecins de famille disent qu’il existe des moyens pour les gens de prendre soin d’eux-mêmes à court terme, mais qu’ils devraient continuer à chercher un fournisseur de soins primaires.

« Même si vous êtes en bonne santé, vous devriez chercher un médecin de famille, car vous ne savez pas quand vous allez tomber malade », a déclaré la Dre Yvette Lu, une médecin de famille communautaire qui travaille à Surrey, en Colombie-Britannique.

REGARDER | Qu’est-ce qui se cache derrière la pénurie de médecins de famille au Canada : Qu’y a-t-il derrière la pénurie de médecins de famille au Canada? Les médecins de famille Dre Kamila Premji et Dre Rita McCracken discutent de la pénurie de médecins de famille au Canada et de ce qui peut être fait pour remédier à la situation.

Comment puis-je trouver un médecin de famille qui accepte des patients?

Les médecins disent qu’il existe plusieurs façons de trouver un médecin de famille, car le processus peut varier d’une province à l’autre.

Lin suggère que les gens commencent par demander à leur famille ou à leurs amis si leur médecin accepte de nouveaux patients.

Si ce n’est pas une option, il suggère de rechercher des cliniques et des groupes de médecins acceptant toujours de nouveaux patients. sur le site Internet pour le Collège des médecins et chirurgiens de leur province ou territoire ou tout autre organisme de réglementation.

Selon l’endroit où vous habitez, il peut y avoir des services spécifiques disponibles pour trouver un médecin de famille.

Par exemple, en Colombie-Britannique, une province où près d’un million d’habitants n’ont pas de médecin de famille, le site Web Annuaire médical Pathways est une option pour aider à trouver un fournisseur, a déclaré Lu.

En Ontario, les résidents peuvent s’inscrire à Accès Soins, un service qui met quelqu’un en contact avec une infirmière qui « recherchera un médecin ou une infirmière praticienne qui accepte de nouveaux patients dans votre communauté », selon le site Web de la province .

Lu dit que la ligne d’assistance téléphonique provinciale qui existe dans de nombreuses provinces – appelez le 811 en Colombie-Britannique et en Alberta – peut également aider les gens à accéder aux services dans leur communauté.

Parfois, les spécialistes peuvent également recommander un médecin disposé à vous prendre en charge en tant que patient, a-t-elle déclaré.

Et n’oubliez pas de demander si une clinique locale a une liste d’attente, a déclaré Lu.

“Il est important de se rappeler que parfois des places s’ouvrent parce que les gens s’éloignent ou quittent un cabinet pour d’autres raisons”, a-t-elle déclaré. “Donc, même si un cabinet est fermé, il vaut la peine de vérifier de temps en temps pour voir s’il accepte de nouveaux patients.”

Quand dois-je me rendre aux urgences si je n’ai pas de médecin de famille ?

S’il y a une urgence médicale, comme si vous avez de la difficulté à respirer, des douleurs à la poitrine ou des saignements excessifs, appelez le 911 ou rendez-vous à l’urgence la plus proche, conseille la Dre Rita McCracken, médecin de famille et professeure adjointe à l’Université de la Colombie-Britannique. département de médecine familiale.

Si au cours des trois à six derniers mois, vous avez eu des problèmes tels qu’une perte de poids involontaire de plus de 10 livres, des sueurs nocturnes abondantes, du sang dans vos selles ou votre urine ou une grosseur au sein, elle vous conseille de consulter un médecin dans les deux semaines.

La plupart des provinces et des territoires ont un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui met les gens en contact avec une infirmière ou un autre professionnel qualifié pour les conseiller sur les problèmes de santé et les informations sur la santé.

REGARDER | Ce qu’il faut savoir avant une visite aux urgences : Urgences quotidiennes : ce que vous devez savoir avant une visite aux urgences Notre nouvelle série Everyday ER, animée par le Dr Shazma Mithani, vous emmène dans le monde souvent déroutant de la salle d’urgence et des soins d’urgence, et vous donne les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé.

Qu’en est-il des visites sans rendez-vous ou des centres de soins primaires d’urgence?

Selon l’endroit où vit une personne, les cliniques sans rendez-vous ou les centres de soins primaires peuvent également être des options, a déclaré Lin.

Il conseille aux gens de se préparer lorsqu’ils visitent une clinique sans rendez-vous en ayant une liste de leurs médicaments, maladies ou diagnostics récents et nouveaux symptômes. Il a dit que cela pouvait aider le médecin.

“Ils essaient de prendre des décisions rapidement”, a déclaré Lin, et pour ce faire, il est préférable de pouvoir “avoir immédiatement toutes les informations à leur disposition”.

Dans certaines provinces, les centres de santé communautaires sont également une option. Et il existe également des cliniques virtuelles, a déclaré McCracken.

“Bien que les attentes puissent être importantes dans certaines régions, vous pouvez entrer”, a-t-elle déclaré.

Une clinique médicale sans rendez-vous est vue à Cobequid, N.-É. Lorsque les patients visitent les cliniques sans rendez-vous, les médecins leur conseillent d’apporter une liste de leurs médicaments ainsi que toute maladie ou diagnostic récent et tout nouveau symptôme. (Anjuli Patil/CBC)

Comment puis-je rester en bonne santé sans médecin de famille?

Il existe des moyens de prendre en charge sa santé tout en cherchant un médecin de famille.

🩺❤️‍🩹

Le #FamilyDoctorShortage en 🇨🇦 est … mauvais . Que pouvez-vous faire pour rester en aussi bonne santé que possible si vous n’avez pas de médecin de famille ? Un🧵d’idées (non officielles) pour “les personnes seules” 1/11 —@DrRitaMc

La principale suggestion de McCracken est de se tenir au courant des vaccinations, qu’il s’agisse de vaccinations de routine comme le vaccin contre la grippe ou les vaccins COVID-19.

“Au meilleur de ma connaissance, partout au Canada, vous pouvez accéder aux vaccins d’une autre manière que votre médecin de famille. Donc, soit par la santé publique, soit par les pharmacies”, a-t-elle déclaré.

Elle recommande également aux gens de se laver les mains et de porter un masque autour des personnes malades et dit que des conseils plus pratiques peuvent aider les gens à maintenir leur santé.

“Toutes les choses que nos mamans et nos grand-mères nous ont dites : restez hydratés, portez votre ceinture de sécurité, passez la soie dentaire, ne buvez pas trop d’alcool ou ne fumez pas d’autres choses, dormez suffisamment, faites-vous plus d’amis et trouvez un passe-temps. . Tout cela est en fait lié à de meilleurs résultats pour la santé », a-t-elle déclaré.

Lin a déclaré que cesser de fumer, gérer votre poids et manger sainement sont également des facteurs importants pour votre santé.

ÉCOUTEZ | Comment votre alimentation peut affecter votre santé : La dose16:19Que dois-je savoir sur la façon dont l’alimentation affecte mon risque de cancer ? L’alimentation joue un rôle important dans notre risque de développer un cancer. Mais quels aliments sont bons, et quels aliments et boissons ne faut-il manger qu’avec modération ? Nous couvrirons les dernières recherches sur le risque de cancer et la viande rouge, l’alcool et le sucre. Le tout avec l’aide de Rachel Murphy, professeure adjointe à l’École de santé publique et des populations de l’Université de la Colombie-Britannique et scientifique à BC Cancer.

Comment puis-je obtenir un dépistage de routine?

Selon votre âge, il existe des tests de dépistage de routine recommandés que vous pouvez effectuer.

McCracken a déclaré que si vous avez un col de l’utérus, un test Pap est essentiel à faire tous les trois ans si vous ne présentez aucun symptôme. En Colombie-Britannique, vous n’avez pas besoin d’un médecin de famille pour passer le test, a-t-elle déclaré.

Lin reconnaît qu’il peut être difficile d’effectuer ces tests de routine sans un fournisseur de soins primaires. Il suggère de visiter des cliniques sans rendez-vous pour aider à obtenir une référence.

“C’est là que vous devrez, en tant que personne en charge de votre santé, déterminer quels tests de dépistage vous devez faire parce que vous n’avez pas de médecin de famille en quelque sorte comme quart-arrière pour vous”, a-t-il déclaré, notant que le organisations pour des cancers et des maladies spécifiques ont souvent des sites Web qui expliquent quand les gens doivent se faire dépister.

Certaines provinces ont également l’auto-aiguillage pour certains tests de dépistage du cancer. Lin recommande de contacter votre agence provinciale de soins contre le cancer pour le savoir.

Il recommande également de vérifier régulièrement votre tension artérielle dans une pharmacie locale et de suivre les résultats.

Si les gens se tournent vers les cliniques sans rendez-vous pour des soins de suivi, Lu suggère d’aller à la même clinique à chaque fois, car les médecins travailleront souvent des quarts réguliers dans ces cliniques.

“Si vous vous rendez dans la même clinique sans rendez-vous ou dans la même clinique de soins d’urgence, ils auront vos dossiers, ce qui permettra au médecin qui vous voit de prendre plus facilement soin de vous”, a-t-elle déclaré.

Qu’en est-il des dossiers médicaux?

Il est important que les patients obtiennent des copies de leurs résultats de test ou d’autres dossiers de santé, idéalement au format numérique, a déclaré Lin. Lu convient que cela peut aider les médecins à mieux comprendre les antécédents médicaux d’un patient.

“Si vous finissez par vous rendre dans différentes cliniques sans rendez-vous, vous aurez toujours une copie, disons, d’une échographie que vous avez faite”, a-t-elle déclaré, ajoutant que parfois ces tests conseillent également aux patients de faire un suivi dans six mois. ou un an.

Elle dit que les patients peuvent prendre note de cette date de suivi en la programmant dans leur téléphone ou leur calendrier.

“Ne comptez pas sur le médecin pour vous appeler,” dit-elle.

Le conseil d’adieu de McCracken à ceux qui n’ont pas de médecin de famille est d’écrire une lettre à leurs représentants politiques.

« Si vous voulez vraiment que cela change, mettez votre histoire sur papier et envoyez-la à votre député provincial et à votre député fédéral et exigez que nous obtenions du financement et des solutions fondées sur des preuves pour résoudre la crise des soins primaires une fois pour toutes. tout.”