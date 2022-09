Un Ontarien atteint de cancer languit à l’hôpital de la Colombie-Britannique parce que son hôpital local n’a pas de lit disponible.

Brian Wootton semblait en bonne santé lorsque lui et sa femme ont commencé leur voyage prévu de trois semaines sur la côte ouest en juin. Mais il est tombé malade, a été admis au Royal Jubilee Hospital de Victoria, en Colombie-Britannique, et a reçu un diagnostic d’une forme rare de lymphome à cellules T non hodgkinien.

Royal Jubilee a déposé une demande il y a plus de deux semaines pour le transférer aux services de santé Grey Bruce à Owen Sound, en Ontario. – le grand hôpital le plus proche de chez lui – mais il est toujours à Victoria parce que l’installation d’Owen Sound est pleine au-delà de sa capacité.

“Cela a été un cauchemar total, comme vous pouvez l’imaginer, de devoir passer chaque jour à l’hôpital et chaque nuit seul dans une chambre d’hôtel”, a déclaré sa femme Laurie Wootton à CBC News dans une interview sur Zoom depuis l’hôpital de Victoria.

“Cela a été une situation incroyablement solitaire, frustrante et incontrôlable.”

Leur sort est un autre exemple de la situation des hôpitaux en Ontario, après un été de fermetures de salles d’urgence et des temps d’attente record pour que les patients soient admis. Le gouvernement Ford a répondu en août avec un plan en cinq points visant à réduire le nombre de personnes hospitalisées.

Wootton dit que l’oncologue médical de son mari au Royal Jubilee a d’abord contacté Grey Bruce Health Services pour organiser le transfert interprovincial à la mi-août.

Wootton a été admis à l’hôpital Royal Jubilee de Victoria, en Colombie-Britannique, à la fin juin et a reçu un diagnostic d’une forme rare et agressive de lymphome à cellules T non hodgkinien. (Mike McArthur/CBC)

“Tous les documents sont arrivés depuis environ deux semaines et jusqu’à présent, nous n’avons vraiment aucune nouvelle”, a déclaré Wootton. “Personne ne comprend ce qui prend si longtemps.”

Elle a déclaré que le personnel de l’hôpital de Victoria avait “essayé très fort de joindre les bonnes personnes pour que tout cela se produise, mais nous semblons être dans une sorte d’enfer administratif, très franchement, de l’autre côté”.

Un porte-parole du Grey Bruce Health System a déclaré que l’hôpital d’Owen Sound est en surcapacité chaque jour, manque de personnel dans de nombreux départements et a reporté au cours des deux dernières semaines des chirurgies électives pour certains patients qui pourraient nécessiter une nuitée, car aucun lit n’était disponible .

“Nous sommes conscients de la situation de cette famille et nous travaillons pour faire ce que nous pouvons, compte tenu de nos propres problèmes de capacité, pour soutenir ce patient”, a déclaré Mary Margaret Crapper, chef des communications et des affaires publiques de l’hôpital, dans une déclaration à CBC. Nouvelles.

Crapper a déclaré que le premier objectif de l’hôpital est de fournir des lits aux patients des urgences qui ont besoin d’être admis, mais qu’il n’a pas été en mesure d’accueillir certains d’entre eux dans des services d’hospitalisation médicale, ils ont donc dû rester aux urgences.

“Pour compliquer les choses, l’une de nos unités de médecine est dans une épidémie de COVID-19, et jusqu’à la fin de la période d’isolement, nous ne sommes pas en mesure d’admettre de nouveaux patients dans cette unité, ni de renvoyer les patients qui se rendent dans un autre établissement, comme les établissements de soins de longue durée. soin », dit-elle.

Brian et Laurie Wootton étaient en vacances en Colombie-Britannique lorsqu’il est tombé malade et a été hospitalisé. (Soumis)

Natalie Mehra, directrice de la Coalition ontarienne de la santé, soutenue par les syndicats, affirme que même si la pression actuelle sur les hôpitaux de la province est sans précédent, elle est le résultat d’une longue réduction des effectifs.

“Dans cette compétition pour des ressources rares, les patients ne paient qu’un prix horrible”, a déclaré Mehra dans une interview. “Ce n’est pas juste et ce n’est pas quelque chose qu’un hôpital local peut régler. Ce sont des choix politiques faits par nos gouvernements provinciaux.”

Le Canada a le moins de lits par habitant parmi les pays développés et l’Ontario a le moins de lits de soins actifs par habitant au pays.

Wootton dit qu’elle se sent bouleversée par l’attente d’un lit à l’hôpital d’Owen Sound et préoccupée par ce que sera l’expérience de son mari une fois qu’il sera transféré.

“Je sais que les hôpitaux subissent et ont subi la pression avec la pandémie, a-t-elle déclaré.

“C’est la première fois que nous avons besoin de leur aide, et nous avons l’impression d’être oubliés.”

RACONTEZ-NOUS VOTRE HISTOIRE : Envoyez un courriel à CBC News si vous voulez décrire votre expérience actuelle avec le système de santé surchargé de l’Ontario.