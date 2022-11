Sans lignes directrices, les docs créent leurs propres longs protocoles COVID

SOURCES:

Académie américaine de médecine physique et de réadaptation : « Tableau de bord PASC ».

Janna Friedly, MD, directrice exécutive, clinique de réadaptation et de récupération post-COVID, Université de Washington.

National Institutes of Health : « Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines », « RECOVER : Researching COVID », « RECOVER Program Takes First Steps in Advancing Toward Clinical Trials to Better Understand Long COVID ».

Cancer: “Prévalence et caractéristiques de la fatigue modérée à sévère : une étude multicentrique chez des patients cancéreux et des survivants.”

Institut national des soins de santé et de l’excellence : “Syndrome de fatigue chronique/encéphalomyélite myalgique (ou encéphalopathie) : diagnostic et prise en charge.”

Monica Verduzco-Gutierrez, MD, chaire de médecine de réadaptation, directrice, COVID-19 Recovery Clinic, University of Texas Health Science Center à San Antonio.

PM&R: “Déclaration d’orientation de consensus collaboratif multidisciplinaire sur l’évaluation et le traitement de la fatigue chez les séquelles post-aiguës des patients infectés par le SRAS-CoV-2 (PASC)”.

Le Journal de la réadaptation après un traumatisme crânien: “Efficacité du chlorhydrate d’amantadine dans la réduction de l’irritabilité et de l’agressivité des lésions cérébrales traumatiques chroniques.”

Médicaments du SNC: « Modafinil : un examen de sa pharmacologie et de son efficacité clinique dans la prise en charge de la narcolepsie. »

Frontières en neurologie : “Traitement au méthylphénidate de la dysfonction cognitive chez les adultes après une lésion cérébrale traumatique légère à modérée : justification, efficacité et mécanismes neuronaux.”

PM&R: “Déclaration d’orientation de consensus collaboratif multidisciplinaire sur l’évaluation et le traitement des symptômes cognitifs chez les patients présentant des séquelles post-aiguës de l’infection par le SRAS-CoV-2 (PASC).”

Annales de neurologie clinique et translationnelle: “Symptômes neurologiques persistants et dysfonctionnement cognitif chez les longs courriers Covid-19 non hospitalisés.”

Alba Miranda Azola, MD, codirectrice de l’équipe COVID-19 post-aiguë, École de médecine de l’Université Johns Hopkins, Baltimore.

Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis : “Étude de la persistance virale du SRAS-CoV-2 (PASC) – Étude du long COVID-19.”

PolyBio : « Consortium de recherche LongCovid ».

Gary H. Gibbons, MD, directeur, Institut national du cœur, des poumons et du sang.