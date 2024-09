Sans Les Sims 5, la porte est grande ouverte pour InZOI et Paralives

Principaux points à retenir EA ne développera pas Les Sims 5 en raison de l’investissement des joueurs dans les modules complémentaires des Sims 4, effaçant ainsi leur progression.

InZoi et Paralives ont l’opportunité de combler le vide du marché laissé par l’absence des Sims 5.

La concurrence d’InZoi et de Paralives pourrait pousser Les Sims 4 à améliorer la qualité du contenu et les prix.







EA a annoncé qu’il n’avait pas l’intention de développer Les Sims 5. C’était une nouvelle choquante pour beaucoup, qui pensaient Projet René serait Les Sims 5Le raisonnement d’EA était que Les Sims 4 les joueurs ont passé dix ans à acheter du contenu supplémentaire pour Les Sims 4et Les Sims 5 Cela nécessiterait de tout recommencer depuis le début, effaçant tous les progrès réalisés.

Les plans d’EA pour utiliser Les Sims 4 comme l’expérience fondatrice de Les Sims c’est une stratégie, mais le marché ressentira toujours le vide laissé par sa décision de ne pas développer Les Sims 5. Cette lacune sur le marché donne Les Sims 4 concurrents, tels que DansZoi et Paravivesla possibilité de monter sur scène pendant qu’EA poursuit d’autres stratégies.

InZoi et Paralives pourraient être les Sims 5 que les joueurs recherchaient





Les Sims a publié des suites qui ont offert aux joueurs de nouvelles expériences dans les itérations précédentes de Les Simset même si le redémarrage a été une véritable galère, il n’a jamais rien fait pour endiguer la popularité de la série. C’est en partie parce que Les Sims n’a jamais eu de concurrent sérieux auparavant et domine le genre de la simulation de vie depuis des décennies. DansZoi et Paravives ont la chance parfaite de prendre pied sur le marché en raison de la réticence d’EA à se développer Les Sims 5une décision qui a rendu de nombreux joueurs hésitants quant à l’avenir de Les Sims et peut-être désireux d’essayer des alternatives.

Le développeur de DansZoiKRAFTON, a publié une démo de DansZoi en août pendant cinq jours. La démo comprenait DansZoicréateur de personnages et s’est avéré incroyablement populaire. Avec un style artistique hyperréaliste qui se démarque totalement de Les Sims 4Le style artistique de et ses puissants outils de personnalisation qui vont au-delà du créateur de personnages, DansZoi est susceptible d’être un succès dès son lancement grâce à son marketing intelligent et à un énorme bond en avant en termes de graphisme et de style artistique.





Paravives est plus proche de Les Sims 4 en termes de style artistique, où il a adopté un style artistique stylisé et cartoon qui se démarque toujours Les Sims 4. Paravives n’a pas publié de démo ou de créateur de personnage pour les joueurs comme DansZoi l’a fait, donc la réception qui lui a été faite est plus difficile à évaluer, mais s’il atteint tous les bons points, il pourrait s’avérer combler le vide qui Les Sims est parti.

Pourquoi la franchise Les Sims a besoin de plus de concurrence

Les Sims 4 lancé en 2014, il y a dix ans, a prospéré grâce au manque de concurrence dans le genre de simulation de vie. L’absence de concurrence entraîne des défauts, tels que des bugs, des fonctionnalités manquantes qui étaient présentes dans les jeux précédents, des écrans de chargement et des barrières au contenu. Tout le contenu complémentaire de Les Sims 4 coûte désormais plus de 1 000 $, et ce chiffre continuera d’augmenter avec davantage de packs d’extension, de kits et de packs d’objets à venir.





La concurrence qui menace réellement de détourner les joueurs encourage de meilleures pratiques commerciales pour les conserver. Les Sims 4 doit créer de meilleurs packs d’extension qui justifient un prix de 40 $, avec des mondes remplis de choses à faire qui semblent vivantes, un meilleur gameplay et des mécanismes qui correspondent au moins à leurs homologues de Les Sims 3. Le succès de DansZoi et Paravives Cela signifie une industrie plus saine et donnera finalement aux fans de simulations de vie le pouvoir de choisir entre différents jeux.