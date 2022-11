Sans Justin Fields, les Bears de Chicago tombent à plat face aux Jets de New York – Shaw Local

Trevor Siemian et l’offensive des Bears ont connu quelques moments brillants au début, mais le quart-arrière des Jets Mike White and Co. a pris le contrôle lors d’une victoire convaincante 31-10 dimanche aux Meadowlands. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Mince dernière ligne de défense : Le secondaire des Bears est devenu encore plus mince avec la perte de la sécurité Eddie Jackson en raison d’une blessure au pied subie en première mi-temps. Jackson a semblé souffrir de la blessure sans contact en plantant son pied – sur le gazon artificiel humide – lors de la réception de touché de 54 verges de Garrett Wilson. Jackson a été rapidement exclu. Les Bears étaient déjà sans partants Kyler Gordon et Jaquan Brisker dimanche.

2. Glisser et glisser : Le porteur de ballon des Jets Ty Johnson a couru pour un score de 32 verges pour donner aux Jets un avantage de 31-10 avec 2:28 à jouer au troisième quart. Il pleuvait, mais les Bears ont raté une tonne de tacles.

3. Jeu de balle: Avec 5:04 à faire dans le match et les Bears essayant de trouver des points positifs avec une dernière poussée, Siemian, qui a commencé à la place de Justin Fields, blessé, a été intercepté par le secondeur CJ Mosley. Une fin appropriée à une sale journée.

Trois choses qui ont fonctionné

1. (Étoile)née : Il est facile de trouver le n ° 57 n’importe où près du football pour la défense des Bears. Cela continue d’être une évolution très positive dans les semaines qui ont suivi l’échange de Roquan Smith. Jack Sanborn, l’agent libre recrue non repêché, a eu 15 plaqués au total et ressemble à tout un secondeur de calibre de départ pour, potentiellement, les années à venir.

2. Ça aurait pu être pire : Nous ne disons pas que c’était génial ou même bon, mais Siemian – blessure oblique et tout – a maintenu le bateau à flot pour une infraction qui s’est déroulée à peu près exclusivement sur un terrain sain pour tenir compte de la production. Siemian n’a pas fait beaucoup d’erreurs cruciales, à part l’interception tardive. Il a terminé 14 sur 25 pour 179 verges et un touché.

3. D-Mo : Pluie, grésil ou neige, les Bears peuvent toujours compter sur leur RB1. David Montgomery a grondé pendant 80 verges au sol et a récolté 34 verges sur réception. Lorsque Fields est absent et que le corps des récepteurs larges, y compris Chase Claypool, ne représente pas beaucoup de production, il incombe à Montgomery de prendre le relais qu’il peut.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. 24 de suite : White et l’offensive des Jets ont marqué 24 points sans réponse du deuxième au troisième quart, couronnés par le score de 32 verges de Johnson pour porter le score à 31-10 Jets avec 2:28 à jouer au troisième quart. White a fait la cuisine et la ruée vers la passe inexistante des Bears et le secondaire épuisé n’avaient pas de réponses.

2. Dites son nom : Zach Wilson, qui a récemment été mis au banc en faveur de White, devrait probablement être assez à l’aise sur le banc, sauf blessure. White était presque parfait lors de son premier entraînement offensif et a maintenu l’élan clair tout au long du match. Il a terminé 22 sur 28 pour 315 verges et trois touchés. White a franchement découpé les Bears.

3. Quelqu’un? Bueller ? Nous comprenons que les Bears ont échangé leur meilleur lanceur de passes à Robert Quinn il y a des semaines, mais la ligne défensive a à peine touché un quart-arrière adverse au cours des cinq dernières semaines. White a été limogé une fois. Finalement, l’un d’Al-Quadin Muhammad, Dominique Robinson ou quelqu’un doit rentrer chez lui.

Et après?

Les Bears accueillent les Packers de Green Bay le dimanche 4 décembre à Soldier Field. Le coup d’envoi est à midi.