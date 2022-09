Sans immunité, Rajapaksa du Sri Lanka fait face à des problèmes juridiques

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Le président déchu du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, qui est rentré chez lui après sept semaines d’exil à la suite de manifestations contre les difficultés économiques, pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires pour disparition forcée d’activistes maintenant qu’il a été déchu de son immunité constitutionnelle, a déclaré un avocat. dit samedi.

Rajapaksa s’est envolé pour Colombo vers minuit vendredi depuis la Thaïlande et a été escorté sous garde militaire jusqu’à son nouveau domicile dans la capitale.

Il n’a pas de procès en cours car il était protégé par l’immunité constitutionnelle en tant que président. Une affaire de corruption contre lui alors qu’il était haut responsable de la défense a été retirée peu après son élection en 2019.

Cependant, Rajapaksa se verra signifier la semaine prochaine une citation à comparaître devant la Cour suprême, où son immunité de témoigner sur la disparition forcée de deux jeunes militants politiques est contestée, a déclaré l’avocat Nuwan Bopage, qui représente les familles des victimes. Il a déclaré que Rajapaksa avait fui le pays alors qu’il était sur le point de recevoir une convocation en juillet.

Les disparitions ont eu lieu il y a 12 ans, peu après la fin de la longue guerre civile du pays, lorsque Rajapaksa était un puissant fonctionnaire du ministère de la Défense sous la présidence de son frère aîné.

À l’époque, Rajapaksa était accusé d’avoir supervisé des équipes d’enlèvement qui ont emmené des rebelles suspects, des journalistes critiques et des militants, dont beaucoup ne seront plus jamais revus. Il a précédemment nié tout acte répréhensible.

Rajapaksa s’est échappé de sa résidence officielle lorsque des dizaines de milliers de personnes, en colère contre les difficultés économiques lorsque le pays a sombré dans la faillite et fait face à des pénuries sans précédent de fournitures de base, ont pris d’assaut le bâtiment le 9 juillet. Quelques jours plus tard, lui, sa femme et deux gardes du corps se sont envolés un avion militaire aux Maldives. Un jour plus tard, il est allé à Singapour, puis en Thaïlande.

Le Sri Lanka est à court de dollars pour les importations de fournitures essentielles, provoquant une grave pénurie de produits essentiels comme les produits alimentaires, le carburant et les médicaments essentiels.

La pénurie de devises étrangères a conduit le pays à faire défaut sur ses prêts étrangers. La dette extérieure totale du Sri Lanka dépasse 51 milliards de dollars dont 28 milliards de dollars doivent être remboursés d’ici 2027.

Le Fonds monétaire international a accepté jeudi de fournir au Sri Lanka 2,9 milliards de dollars sur quatre ans, sous réserve de l’approbation de la direction qui ne viendra que si les créanciers de la nation insulaire donnent des assurances sur la restructuration de la dette.

Les difficultés économiques ont conduit à des manifestations de rue pendant des mois, qui ont finalement conduit à l’effondrement de la famille Rajapaksa, autrefois puissante, qui contrôlait les affaires du pays pendant la majeure partie des deux dernières décennies. Avant que Rajapaksa ne démissionne après avoir fui, son frère aîné a démissionné de son poste de Premier ministre et trois autres membres de sa famille proche ont quitté leurs postes au Cabinet.

Le président Ranil Wickremesinghe, qui a succédé à Rajapaksa, a depuis réprimé les manifestations et démantelé leur camp principal en face du bureau du président.

Certains manifestants ont déclaré qu’ils n’étaient pas opposés à son retour tant qu’il fera face à la justice.

“Qu’il soit président ou non, il est citoyen du Sri Lanka et il a le droit de vivre dans ce pays”, a déclaré Wijaya Nanda Chandradeva, une employée du gouvernement à la retraite qui avait voté pour Rajapaksa puis participé à des manifestations pour l’évincer. Il a déclaré que Rajapaksa devrait bénéficier de la protection nécessaire en cas de menace pour sa sécurité.

“Je le rejette parce que nous l’avons élu et qu’il s’est avéré inadapté”, a déclaré Chandradeva.

Bhavani Fonseka du Center for Policy Alternatives, un groupe de réflexion indépendant, a déclaré que bien que Rajapaska ne soit pas perçu favorablement, « la colère que nous avons vue en juillet a diminué. Mais il y a encore beaucoup de questions sur son rôle dans la crise économique et l’appel à la responsabilité est toujours là.

