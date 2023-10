« Sans gouvernail et sans leader » : le Parti républicain de la Chambre des représentants fait un bond en avant après les attaques israéliennes

Pourtant, on craint actuellement que l’élection d’un nouveau président ne soit pas bouclée cette semaine, comme l’espéraient les Républicains. Outre la course de chevaux entre Jordan et le chef de la majorité Steve Scalise, les membres doivent résoudre des problèmes secondaires délicats tels que le seuil de nomination du président du Parti républicain, l’opportunité de réformer la règle qui a permis à McCarthy d’être destitué et la manière de traiter avec les partisans de la ligne dure. qui a provoqué le chaos.

De nombreux républicains de la Chambre espèrent que la tragédie offrira au parti un moment de rassemblement autour du drapeau.

« Notre espoir est que toute cette situation soit plus claire pour nos membres, que nous devons nous ressaisir et élire un nouveau président », a déclaré un haut responsable du Parti républicain. « Parce que des choses comme celle-ci peuvent arriver… et que nous sommes sans gouvernail et sans leader. »

Si cela s’avère être un vœu pieux, les législateurs semblent avoir trois options pour faire avancer la législation, selon les collaborateurs de la Chambre, même si chacune d’elles présente des défis :

Un membre pourrait essayer de proposer une résolution pro-israélienne par consentement unanime. Mais on se demande si McHenry, qui estime que son autorité se limite uniquement à superviser l’élection du président, peut reconnaître une telle motion. Même s’il le faisait, n’importe quel législateur pourrait s’y opposer, ce qui semble probable étant donné une partie de la réaction à l’extrême gauche.

La Chambre pourrait voter pour donner à McHenry le pouvoir de président pro tempore à part entière. Cela nécessiterait le soutien d’une majorité de membres présents et votants – un défi de taille étant donné les divisions au sein de la chambre, mais une option néanmoins. Certains républicains de la Chambre ont encouragé McHenry à y réfléchir, voire à se présenter de façon permanente à la présidence.

McHenry pourrait tenter de faire adopter une législation sous son autorité actuelle. Il a repoussé les suggestions selon lesquelles il le ferait. Mais McHenry a déjà utilisé le pouvoir du président pour réorganiser l’immobilier du Capitole. Et même si n’importe quel membre pourrait s’opposer à toute nouvelle mesure, celle-ci pourrait être annulée par un vote majoritaire de la Chambre.

Le marasme actuel pose également une question plus vaste : et s’il y avait une véritable urgence nationale aux États-Unis ? McHenry, après tout, a été nommé selon une règle relativement nouvelle instituée après les attentats du 11 septembre pour assurer la continuité du gouvernement.

Certains suggèrent que limiter ses pouvoirs à la simple organisation d’élections semble aller à l’encontre de l’intention de cette règle.

« Et si nous étions dans le genre de scénario pour lequel la règle a été initialement rédigée ? Voudrions-nous réellement un président avec des pouvoirs limités/qui ne pourrait que conduire la Chambre vers l’élection d’un nouveau président ? Molly Reynolds, chercheuse principale à la Brookings Institution, dit à ABC.

« Je n’en suis pas sûr, et je crains que créer un précédent maintenant puisse paralyser la Chambre lors d’une crise future. »