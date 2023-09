Sans gagnant, Powerball se rapproche encore une fois du milliard de dollars

Le jackpot du Powerball a atteint environ 925 millions de dollars mercredi après que personne n’ait réussi à remporter le premier prix, selon le site Internet du jeu.

Les numéros tirés mercredi soir étaient 1-7-46-47-63 avec un Powerball de 7.

Le jackpot s’élevait à 850 millions de dollars lors du tirage de mercredi. Comme personne n’a gagné, il se renouvelle et augmente pour le prochain tirage de samedi.

Le jackpot de 925 millions de dollars, probablement le montant du tirage le plus récent, est le quatrième plus important des 35 ans d’histoire du jeu de loterie, selon la Multi-State Lottery Association, qui aide à le coordonner. Les trois premiers, y compris celui remporté en juillet, dépassent tous le milliard de dollars.

Après que personne n’ait remporté le premier prix lundi, le jackpot avait été estimé à environ 835 millions de dollars. Les responsables du jeu ont déclaré que les fortes ventes avaient provoqué cette augmentation à 850 millions de dollars.

La dernière fois qu’un gagnant du jackpot a eu lieu, c’était le 19 juillet, lorsqu’un Californien a remporté le premier prix de 1,08 milliard de dollars.

Il s’agit du troisième plus grand match de l’histoire du jeu. Le montant le plus élevé jamais atteint était de 2,04 milliards de dollars en 2022, également pour quelqu’un qui a acheté le billet en Californie ; et le deuxième plus important était les 1,586 milliards de dollars gagnés en 2016, répartis en trois tickets gagnants.

Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 292,2 millions.