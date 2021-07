« Sans fondement »: Kaboul réfute les affirmations des talibans selon lesquelles un groupe militant contrôle 90 % de la frontière afghane

Fawad Aman a critiqué ces affirmations vendredi, affirmant sur Twitter que « la prétention des talibans de contrôler les frontières de l’Afghanistan est un mensonge et sans fondement – ​​c’est principalement de la propagande ».

Dans un tweet de suivi, Aman a déclaré que la majeure partie de l’Afghanistan, y compris ses frontières, était toujours sous le contrôle des Forces nationales de défense et de sécurité afghanes (ANDSF), et que le gouvernement regagnait progressivement plus de territoire. « avec chaque jour qui passe. »

Le rejet de la plainte des talibans intervient après que le groupe militant a déclaré jeudi qu’il contrôlait les frontières du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan et de l’Iran, ce qui correspondait à 90% des frontières de l’Afghanistan. La validité de la demande est difficile à vérifier.

Alors qu’il a certainement réalisé des gains territoriaux considérables, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a estimé que les talibans contrôlent moins qu’ils ne le prétendent. Le Pentagone a émis l’hypothèse que le groupe commandait plus de la moitié des districts afghans au 21 juillet. Le nombre de territoires sous contrôle taliban a néanmoins considérablement augmenté depuis que les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes – un processus qui devrait s’achever le 31 août – après sa campagne longue de deux décennies dans le pays.

Les talibans se sont emparés la semaine dernière de la ville de Spin Boldak à la frontière afghano-pakistanaise – un point de passage important entre les deux pays. Jeudi, une centaine de civils de la ville ont été tués par les militants.

