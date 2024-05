« Sans fondement et irresponsable » – L’Ukraine en guerre, mise à jour du 24 mai

Jeudi, des représentants du ministère ukrainien des Finances ont rencontré les dirigeants du Département européen du Fonds monétaire international et de la mission du FMI en Ukraine. Le groupe a discuté du respect par le pays des critères qui permettent des distributions régulières du budget du Mécanisme élargi de financement (FEP) de 15,6 milliards de dollars à Kiev sur quatre ans, dans le cadre d’une allocation internationale plus large du FMI d’un total de 122 milliards de dollars.

Le résultat de la réunion est que Kiev peut espérer 4,5 milliards de dollars cette année, en attendant des examens réguliers, répartis en trois tranches.

« Le respect par l’Ukraine des conditions du FEP est crucial, car la mise en œuvre de certaines mesures et politiques contribue à maintenir la stabilité macrofinancière et ouvre la voie à l’intégration européenne du pays tout en adaptant le système financier pour fonctionner dans un environnement instable. Trois autres révisions sont prévues pour 2024 dans le cadre du FEP, qui pourraient potentiellement attirer un soutien budgétaire totalisant environ 4,5 milliards de dollars », a déclaré le premier vice-ministre des Finances, Denys Uliutin.

Environ 880 millions de dollars ont déjà été envoyés à Kiev à la suite du dernier et troisième examen. Les examens se concentrent sur la politique budgétaire du gouvernement et la performance du secteur financier du pays, et comprennent des lignes directrices visant à renforcer la politique fiscale et à gérer la dette publique.

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Occident a gelé environ 300 milliards de dollars d’actifs financiers russes, provenant principalement des réserves de sa banque centrale.

Lors d’une réunion sur les rives pittoresques du Lago Maggiore, en Italie, le secrétaire américain au Trésor a encouragé les autres dirigeants financiers du G7 à « poursuivre notre travail collectif sur des options plus ambitieuses » pour obtenir autant d’aide que possible à Kiev en mobilisant quelque 350 milliards de dollars d’argent russe gelé. actifs aux États-Unis et à la Banque centrale européenne.

Des obstacles juridiques subsistent et le montant final n’a pas été fixé, mais la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a proposé un prêt de 50 milliards de dollars et a fait pression pour des sanctions encore plus sévères contre la Russie. Il n’était même pas clair si les autres pays du G7 participeraient ou si les États-Unis devraient accorder eux-mêmes le prêt.

« Ne pas prendre de mesures supplémentaires n’est pas une option, ni pour l’avenir de l’Ukraine, ni pour la stabilité de nos propres économies et la sécurité de nos peuples », a déclaré Yellen.

Selon l’AFP, les membres européens du Groupe des Sept (dont font partie la France, l’Italie et l’Allemagne) s’inquiètent de la création d’un précédent en droit international et du « risque de graves différends juridiques avec Moscou », surtout s’ils suivent la velléité américaine de confisquer les plutôt que de les garder gelés dans les banques.

Le ministre italien des Finances, Giancarlo Giorgetti, a déclaré qu’« une base juridique solide » devrait être établie avant que le groupe puisse adopter une telle mesure.

«Maintenant, le problème est de savoir comment nous pouvons utiliser les futurs bénéfices exceptionnels pour construire une facilité de prêt pour l’Ukraine», a-t-il déclaré. « Peut-être que nous parviendrons à une solution lors du prochain sommet politique dans les Pouilles », a-t-il ajouté.

Le sommet du G7 est prévu pour la mi-juillet dans cette région du sud de l’Italie.